3:0 Führung verschenkt: Fehring teilt am Ende die Punkte mit Kalsdorf

Details Samstag, 07. Oktober 2023 08:36

UFC Fehring hatte sich bereits auf die drei Punkte gefreut - führte nach 32 Minuten mit 3:0 - musste sich letztlich jedoch beim Ergebnis von 3:3 mit lediglich einem begnügen. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Der SC Kalsdorf holt ein 0:3 auf

Perfektes Umschaltspiel von Fehring

Die 350 Besucher am Sportplatz Kalsdorf sahen ein hochklassiges und temporeiches Spiel. Die Hausherren hatten viel Ballbesitz, setzten immer wieder kleine Nadelstiche und kamen in der Anfangsphase zu einigen Halbchancen. Die Gäste aus Fehring zelebrierten perfektes und brandgefährliches Umschaltspiel. Es begann sehr gut für den UFC Fehring: Leonhard Kaufmann traf bereits nach 16 Minuten zur Führung für Fehring. Felix Glanz versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gäste (26.). Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Kaufmann bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (32.). 3:0 nach 32 Minuten - eigentlich ein Vorsprung auf dem man sich ausruhen kann.

Jedoch gaben sich die Hausherren nicht auf und hatten sofort die passende Antwort parat. In der 33. Minute brachte Daniel Steinwender das Netz für den SC Copacabana Kalsdorf zum Zappeln. Bei seinem Distanzschuss war Pascal Sommerfeld chancenlos. Luca Pichler beförderte das Leder zum 2:3 der Gastgeber in die Maschen (39.). Auch bei seinem Weitschuss hatte der Fehring-Keeper nichts zu bestellen. Die Pausenführung von UFC Fehring fiel knapp aus.

Viel Ballbesitz von Kalsdorf

Nachdem Gregor Grubisic zuvor noch einen Stangenschuss verzeichnete bejubelte er in der 67. Minute den Ausgleichstreffer zum 3:3. Kurz vor Schluss hatten die Gäste noch eine dicke Chance aufs 4:3, aber auch die Heimischen hätten noch das eine oder andere Tor machen können. Nach einer deutlichen Führung wähnte Fehring die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch Kalsdorf stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Der Titelaspirant SC Copacabana Kalsdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

UFC Fehring baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Mannschaften haben 16 Punkte. Somit trennt nur das Torverhältnis, sodass der SC Kalsdorf mit einer Bilanz von 20:18 auf dem vierten Tabellenplatz steht – knapp vor Fehring (13:16 Tore). Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Nächster Prüfstein für Kalsdorf ist die Reserve von SV Lafnitz (Freitag, 18:30 Uhr). UFC Fehring misst sich am selben Tag mit SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch (18:45 Uhr).

Beste Spieler: Pauschallob (Fehring), Pauschallob (Kalsdorf)

Stimmen zum Spiel:

Haris Medjedovic, Trainer Kalsdorf:

"Das war ein spannendes Spiel. Wir haben 15 Minuten verschlafen, haben aber dann unsere Mentalität bewiesen und sind wieder zurück gekommen. In der zweiten Halbzeit hätten wir auch den Sieg einfahren können. Leider hat uns das nötige Glück gefehlt."

Rainer Pein, Trainer Fehring:

"Uns war klar, dass Kalsdorf mit der Qualität viel Ballbesitz haben wird. Wir waren im Umschaltspiel überragend. Nach dem 3:0 haben wir zwei Distanzschüsse kassiert und waren dann dem restlichen Spiel dem Druck von Kalsdorf ausgeliefert. Wir sind deshalb trotz der 3:0 Führung mit dem Punkt zufrieden."

Landesliga: SC Copacabana Kalsdorf – UFC Fehring, 3:3 (2:3)

67 Gregor Grubisic 3:3

39 Luca Pichler 2:3

33 Daniel Steinwender 1:3

32 Leonhard Kaufmann 0:3

26 Felix Glanz 0:2

16 Leonhard Kaufmann 0:1

Kalsdorf: Alexander Hofer, Raphael Willibald Glanznig, Dragan Smoljan, Lukas Skrivanek, Ian Regvar, Daniel Steinwender, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Luca Pichler, Victor Maric, Mario Pilz



Ersatzspieler: Alexander Strametz, Samuel Rich Oteng, Noah Yaya Bah, Sanel Hodzic, Edon Sahiti, Dominik Derrant



Trainer: MA Haris Medjedovic

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Julian Fabian, Christian Landl, Tobias Koller, Josip-Domagoj Hranilovic - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Tobias Höber - Felix Glanz, Leonhard Kaufmann



Ersatzspieler: Johannes Fuchs, Maximilian Lindenmann, Marco Lindner, Michael Weitzer, Benjamin Glanz, Jan Patrick Unger



Trainer: Rainer Pein

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.