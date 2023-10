Lebring gewinnt gegen Eggendorf/Hartberg Amat. und erklimmt den Gipfel

Details Samstag, 07. Oktober 2023 09:11

Zum Spitzenspiel der Landesliga empfing der SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring den SV Eggendorf/Hartberg. 500 Besucher sahen ein hochklassiges Spiel, bei dem sich die Gastgeber am Ende mit 3:2 durchsetzten und nun von der Tabellenspitze lachen.

Jure Volmajer markierte einen Doppelpack

Nach einem Pass in die Tiefe löste sich Matthias Postl und traf zum 1:0 (10.) für die Gäste. Die Hausherren hatten die perfekte Antwort parat: Nach einem Stanglpass traf Jure Volmajer zum 1:1 Ausgleich (15.). Doch der Mittelfeldspieler hatte noch nicht genug: Nach einem kurz abgespielten Eckball zog er von links in die Mitte und versenkte den Ball im gegnerischen Netz (26.). Neuer Spielstand: 2:1.Komfortabel war die Pausenführung von SV Lebring nicht, aber immerhin gingen die Gastgeber mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Nach dem Wiederbeginn fanden die Gäste den besseren Start - Lind Hajdari witterte seine Chance und traf zum 2:2 (55.). Nach einem Pass in den Rücken der Lebringer-Abwehr hatte der Stürmer freie Schussbahn und netzte ein. Nur drei Minuten später stellte Jonas Lang die Weichen für Lebring auf Sieg - er war nach einem inferioren Fehler der Gäste-Abwehr am gedankenschnellsten und brachte die Kugel im Netz unter.

Lind Hajdari traf für Eggendorf/Hartberg Amateure

Ampelkarte für den Co-Trainer der Gäste

Am Ende wurde es noch ein wenig hektisch: Der Unparteiische René Feldbaumer musste Florian Faist von Eggendorf/Hartberg Amat. wegen einer Kritik mit Gelb bestrafen. Jedoch ließ sich der Co-Trainer nicht beruhigen und sah auch noch Gelb Gelb-Rot (84.). Am Ende hatte der SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring die drei Zähler unter Dach und Fach.

Vorne Hui - hinten Pfui. Die 28 geschossenen Tore vom SV Lebring sind zwar Liga-Bestwert, allerdings präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Lebring erklimmpt nach dem Erfolg über Eggendorf/Hartberg den Tabellengipfel. Die Kammerhofer-Elf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Lebring reist nächste Woche nach Gamlitz - Eggendorf/Hartberg Am. empfängt den ASK Köflach

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die Gäste mussten schon 21 Gegentreffer hinnehmen. Kein Team hat bisher mehr Tore kassiert. Vorne ist die Truppe von Markus Karner aber brandgefährlich - das beweisen die 27 erzielten Treffer.

Mit dem Sieg knüpfte Lebring an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SV Lebring fünf Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Sechs Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.

Nächster Prüfstein für SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring ist am Freitag, den 13.10.2023 (18:45 Uhr) auf gegnerischer Anlage FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz. Einen Tag später (15:00 Uhr) misst sich Eggendorf/Hartberg Amat. mit ASK Mochart Köflach.

Stimme zum Spiel:

Stefan Kammerhofer, Trainer Lebring:

"Gratulation an die Mannschaft für die kämpferische und spielerische Leistung."

Markus Karner, Trainer Hartberg-Amateure:

"Wir waren über 60 Minuten die klar spielbestimmende Mannschaft, haben leider nichts Zählbares mitgenommen. Speziell in der Anfangsphase haben wir es verabsäumt das Spiel in unsere Richtung zu lenken. Nach dem Doppelschlag des Gegners haben wir durchaus Wirkung gezeigt. Waren auch in der zweiten Halbzeit drückend überlegen. Leider hat es nicht zum Punktegewinn gereicht."

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, 3:2 (2:1)

58 Jonas Lang 3:2

55 Lind Hajdari 2:2

26 Jure Volmajer 2:1

15 Jure Volmajer 1:1

10 Matthias Postl 0:1

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Stefan Greistorfer, Tobias Ehmann, Christoph Martschinko, Florian Ferk - Nejc Rober, Peter Tschernegg, Sebastian Mann, Michael Hofer (K) - Jonas Lang, Jure Volmajer



Ersatzspieler: Dominik Huberts, Herbert Rauter, Markus Wruntschko, Fabio Schwinger, Florian Gruber, Tobias Urdl



Trainer: Stefan Kammerhofer , BEd

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Harald Postl, Emir Redzic (K), Lind Hajdari, Nelson Prenner, Sam Schutti, Jürgen Lemmerer, Tobias Pfeffer, Matthias Postl, Michael Hutter, Thomas Rotter, Erik Schellenberger



Ersatzspieler: Maximilian Pußwald, Lukas Hirschböck, Samir Mujkanovic, Tobias Wilfinger, Lukas Pfleger, Can Kisa



Trainer: Markus Karner

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos (Bildergalerie Lebring - Fehring)

