Klare Angelegenheit: Köflach feiert souveräner Sieg über Frauental

Details Samstag, 07. Oktober 2023 09:56

ASK Mochart Köflach setzte sich standesgemäß gegen SV Domaines Kilger Frauental mit 3:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen ASK Köflach kassierte SV Frauental eine deutliche Niederlage - die insgesamt achte in der laufenden Saison. Ab Montag übernimmt Patrick Rieger das Himmelsfahrtskommando bei den Weststeirern.

Fabio Pistrich (hier im Duell mit Patrick Erlsbacher von Bruck) traf zum 3:0

Köflach spielte hohes Pressing

Von Beginn an war klar, dass der ASK Köflach bei diesem Spiel als Sieger vom Platz gehen würde. Mit hohem Pressing wollten die Gastgeber zum Erfolg kommen - die Gäste hielten aber dennoch gut mit. Köflach war immer wieder brandgefährlich und produzierte Chancen am laufenden Band.

Nächste Chance für Köflach. Zivkovic spielt einen tiefen Ball auf Pistrich, der aus spitzem Winkel das lange Eck knapp verfehlt. Nico Tategami, Ticker-Reporter

Nach einem Solo über 50 Meter stellte Niko Salika vor den Augen der 250 Zuschauer das 1:0 für Köflach sicher (35.). Kurz vor dem Pausenpfiff hatte der SV Frauental eine ganz dicke Möglichkeit: Daniel Schmölzer brachte einen Ball scharf in den Sechzehner, Luca Pistrich konnte diesen gerade noch vor Dominik Weiss klären. Zur Pause behielt das Heimteam die Nase knapp vorn.

Die Halbzeitführung geht komplett in Ordnung, die Hausherren haben hier klar die Oberhand. Nico Tategami, Ticker-Reporter

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn wurde es gefährlich im Strafraum der Köflacher - Weiss steckte den Ball auf Christian Dengg durch - er scheiterte aber an Köflach-Keeper Pascal Scherz. Besser machten es die Heimischen: Nach einem Fehler im Spielaufbau spritzte Raffael Horvath dazwischen und war allen auf und davon, düpierte die Frauentaler Defensive mit zwei Haken und schob den Ball ins kurze Eck ein (57.).

Köflach erhöht auf 3:0! Nach einer Kombination über rechts kommt Marinic zum Abschluss. Kalpacher ist schnell unten und kann parieren, ist beim Nachschuss von Fabio Pistrich aber machtlos. Nico Tategami, Ticker-Reporter

Den Vorsprung von ASK Mochart Köflach ließ Fabio Pistrich in der 71. Minute anwachsen. Jetzt war die Messe gelesen - unter dem Strich verbuchte ASK Köflach gegen Frauental einen 3:0-Sieg.

Nach den drei Zählern machte Köflach im Klassement drei Plätze gut. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von ASK Mochart Köflach bei.

Ab Montag übernimmt Patrick Rieger in Frauental

Mit 25 Gegentreffern ist SV Domaines Kilger Frauental die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Mit nur zwei Zählern auf der Habenseite ziert SV Frauental das Tabellenende der Landesliga. Die Offensive von Frauental zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – sechs geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Die Not von Frauental wird immer größer. Gegen ASK Köflach verlor SV Domaines Kilger Frauental bereits das fünfte Ligaspiel am Stück. Der neue Trainer Patrick Rieger hat viel Arbeit zu bewerkstelligen.

Am nächsten Samstag (15:00 Uhr) reist Köflach zu FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, tags zuvor begrüßt SV Frauental SK Raiffeisen Fürstenfeld vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 18:45 Uhr.

Stimme zum Spiel:

Peter Reiter, Sektionsleiter Köflach:

"Die ersten 30 Minuten war die Partie ausgeglichen, dort hätte Frauental in Führung gehen können. Dann ist den Gegnern die Kraft ausgegangen und dann hat man den Unterschied bemerkt. Der Sieg war ungefährdet."

Landesliga: ASK Mochart Köflach – SV Domaines Kilger Frauental, 3:0 (1:0)

71 Fabio Pistrich 3:0

57 Raffael Horvath 2:0

35 Niko Salika 1:0

ASK Mochart Köflach: Pascal Scherz - Tomislav Valasko - Christoph Michelitsch, Bozo Kosorcic (K), Grgo Zivkovic, Raffael Horvath, Ben Schweinzer, Daniel Marinic, Luca Pistrich - Fabio Pistrich, Niko Salika



Ersatzspieler: Christoph Kübek, Petar Smoljan, Julian Kohlbacher, Alexander Laschat, Florian Videk



Trainer: Bakk. Goran Milicevic , BSc

SV Domaines Kilger Frauental: Julian Kalpacher, Konrad Frölich, Mihajlo Glisovic, Joachim Jun. Koch, Thomas Fauland (K), Dominik Weiss, Christian Dengg , BSc, Manuel Christof, Jan Ulrich, Denis Tubic, Daniel Schmölzer



Ersatzspieler: Nardi Lazaric, Tim Ciganovic, Julian Christof, Jan-Peter Koch, Stefan Leitinger, Karol Jania



Trainer: Daniel Schmölzer

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

