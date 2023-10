Entscheidung in letzter Minute: SV Wildon jubelt bei TUS Heiligenkreuz

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 11:59

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SV Raiffeisen Wildon mit 1:0 gegen Tus Heiligenkreuz am Waasen gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.





Entscheidung kurz vor Schluss

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. SV Wildon brach den Bann in der Nachspielzeit, als Jure Travner das erste Tor des Spiels erzielte (92.) - er ist nach einem Eckball von Schlatte mit dem Kopf zur Stelle. In der 96.Minute wurde der Wildoner Markus Farnleitner nach Kritik mit der Ampelkarte vom Platz gestellt. Zum Schluss feierte Wildon einen dreifachen Punktgewinn gegen Tus Heiligenkreuz.

Tus Heiligenkreuz tritt am kommenden Freitag bei USV Gnas an, Wildon empfängt am selben Tag SC Stadtwerke Bruck/Mur.

Stimme zum Spiel

Patrick Schlatte (Spieler Wildon):

"Ich denke, dass der Sieg über 90 Minuten verdient ist, auch wenn natürlich der Zeitpunkt des Tores glücklich war."

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Jure Jevsenak, Lukas Ratschnig (K), Jure Pihler - Nikola Vuksanovic, Matej Pucko, Marco Heibl - Patrick Unterkircher, Ziga Skoflek, Nino Köpf



Ersatzspieler: Matej Radan, Andrè Kurzmann, Belmin Bevab, Roland Hartmann, Florian Pinnitsch, Johannes Driesner



Trainer: Mag. Johannes Thier

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Sandro Foda, Marc Möstl, Mag. Patrick Franz Schlatte (K), Markus Farnleitner, Zorko Gal - Michael Wallner



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Nazar Gurban, Benjamin Winter, Matej Kraner, David Pitzl, Kenan Iljazovic



Trainer: BEd Roland Spreitzer

Landesliga: Tus Heiligenkreuz am Waasen – SV Raiffeisen Wildon, 0:1 (0:0)

92 Jure Travner 0:1

