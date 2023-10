Völlig verrückt! FC Schladming dreht 0:2-Rückstand beim Ilzer SV

Details Freitag, 13. Oktober 2023 21:46

Ein packendes und torreiches Duell gab es am Samstag im Stadion in Ilz, als der Hofmann Personal Ilzer SV auf den FC Hohenhaus Tenne Schladming traf. Mit einer kurzen Verspätung wurde die Partie angepfiffen, und von Anfang an entwickelte sich ein temporeiches Spiel zwischen den beiden Mannschaften. Ilz ergriff früh die Initiative und ging in Führung, doch die Gäste aus Schladming zeigten beeindruckenden Kampfgeist und kämpften sich zurück ins Spiel.

Flotte Partie

Das Spiel b egann mit einer leichten Verzögerung von sechs Minuten. Die Heimmannschaft, Ilzer SV, trat in strahlendem Weiß an und agierte von rechts nach links, während die Gäste aus Schladming ganz in Blau von links nach rechts spielten.

Die Schladminger legten einen aggressiven Start hin und drangen früh in den Sechzehner der Gastgeber ein. Allerdings wurde das Zuspiel von Akos Fodor sicher von Torhüter Daniel David Schuh abgefangen. Der erste Abschluss des Ilzer SV gehörte Jonas Ferdinand Kohl, der aus der Distanz sein Ziel jedoch deutlich verfehlte. Kurz darauf erhielten die Hausherren ihren ersten Eckstoß, den sie kurz ausführten, aber die anschließende Hereingabe wurde geklärt. Doch wenig später gingen die Gastgeber in Führung. Clemens Seifried erzielte das Tor nach einem Ballverlust und einer schnellen Aktion aus kurzer Distanz. Ilz verpasste die Gelegenheit, die Führung auszubauen, als Clemens Seifried nur den Pfosten traf. In der 12. Minute erhöhte Michael Kuwal nach einer Hereingabe von Stefan Gölles auf 2:0.

Die Gäste aus Schladming fanden gegen Ende der ersten Halbzeit besser ins Spiel und erzielten kurz vor dem Pausenpfiff durch Akos Fodor das 2:1. Ein Freistoß aus knapp 18 Metern wurde unglücklich ins eigene Tor von Ilzer SV gelenkt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff glich Schladming zum 2:2 aus, als Andre Unterberger das Leder unter die Latte köpfte.

Schladming bringt drei Punkte über die Zeit

Die zweite Halbzeit begann, und Schladming hatte die Gelegenheit, in Führung zu gehen, aber der Kopfball von Andre Unterberger wurde von Torhüter Daniel David Schuh pariert. Auch Daniel Krammel versuchte sein Glück, doch Schuh war erneut zur Stelle. In der 60. Minute erhielt Ilz einen Elfmeter nach einem Handspiel von Schladming im Strafraum, den Alexander Pieber sicher verwandelte. Schladming glich in der 64. Minute erneut aus, als Thomas Weikl einen Freistoß per Kopf ins rechte untere Eck beförderte.

In der 70. Minute erzielte Antonio Solaja das 4:3 für Schladming nach einer Ecke. Ilzer SV bemühte sich um den Ausgleich, doch Schladming verteidigte gut und brachte den knappen Sieg über die Zeit.

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Die Mannschaft hat heute wieder einmal tolle Moral gezeigt. Ich bin sehr stolz und sehr glücklich über die drei Punkte."

Aufstellungen:

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Daniel David Schuh, Stefan Gölles, Simon Paier, Clemens Seifried, Patrick Ramminger, Jonas Ferdinand Kohl, Michael Kuwal , BSc (K), Lucas Friedl, Christoph Gruber, Alexander Pieber, Fabian Wetl



Ersatzspieler: Manuel Cerma, Melih Tepegöz, Lukas Ritter, Marcel Tunst, Tobias Breitenberger, Nico Bauer



Trainer: Christian Scheer

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Christian Krenn - Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Akos Fodor, Thomas Weikl, Andre Unterberger, Cyprian Valko - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer - Daniel Krammel



Ersatzspieler: Maximilian Gebauer, Antonio Solaja, Christoph Kollau, Lorenz Petscharnig, Andreas Burgsteiner, Kilian Danklmayer



Trainer: Peter Halada

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.