Ilzer SV bezwingt SC Kalsdorf vor eigenem Publikum

Details Freitag, 20. Oktober 2023 23:55

In einem aufregenden Fußballspiel trafen am Freitagabend in der Landesliga der SC Copacabana Kalsdorf und der Hofmann Personal Ilzer SV aufeinander. Etwa 250 Zuschauer hatten sich im Stadion eingefunden, um dieses Spiel zu verfolgen. Letztlich konnten sich die Ilzer klar mit 4:1 durchsetzen - eine Überraschung.

Führung für Ilz

Das Spiel begann damit, dass Fabian Wetl vom Ilzer SV bereits in der 5. Minute das 0:1 erzielte. Er schlenzte den Ball von der halbrechten Seite mit seinem linken Fuß aus gut 20 Metern Entfernung ins lange Kreuzeck, und der Ball zappelte im Netz. Doch die Gastgeber des SC Copacabana Kalsdorf schlugen in der 8. Minute zurück, als Gregor Grubisic den Ball im Netz versenkte und den Ausgleich zum 1:1 schaffte.

In der zweiten Halbzeit übernahm der Ilzer SV die Führung. In der 53. Minute erzielte Lucas Friedl das 1:2, nachdem er den Ball per Kopf ins lange Eck beförderte - dieser Treffer entstand nach einer präzisen Flanke von rechts, die von einem Spieler des Ilz-Teams per Kopf ins lange Eck gelenkt wurde.. Nur drei Minuten später, in der 56. Minute, erhöhte der Ilzer SV auf 1:3. Dieses Tor fiel, als Alexander Pieber alleine vor dem Torwart auftauchte und eiskalt abschloss. Ilz setzte seine starke Leistung fort und erhöhte in der 86. Minute auf 1:4. Diese Torentstehung war das Ergebnis einer Super-Einzelaktion von Melih Tepegöz. Er drang in den Strafraum ein und legte den Ball auf Andreas Julian Tatschl zurück, der trocken ins lange Eck abschloss und das vierte Tor für sein Team erzielte.

Stimme zum Spiel:

Christof Seidl (Co-Trainer Ilz): "Wir hatten zuletzt 2 richtig bittere Niederlagen hinnehmen müssen, vor allem das Schladming-Spiel war eine extrem schmerzhafte Erfahrung. Nichts desto trotz hat sich diese Mannschaft mit Montag wieder aufgerappelt, Charakter gezeigt und eine Top-Trainingswoche hingeknallt. Gegen einen taktisch sehr gut eingestellten Gegner mit vielen klasse Spielern konnte wir eine sehr gute Leistung zeigen. In Halbzeit eins war es ein ausgeglichenes Spiel, wo es in beide Richtungen ausschlagen hätte können. In Halbzeit 2 zeigten wir dann die wohl beste Saisonleistung, hielten den Gegner von unserem Tor weg und konnten selbst mit kontrolliertem Angriffsspiel sehenswerte Tore erzielen. Schlussendlich ein wohl verdienter Sieg gegen eine sehr starke Mannschaft."

Kalsdorf: Alexander Strametz, Raphael Willibald Glanznig, Dragan Smoljan, Ian Regvar, Daniel Steinwender, Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Luca Pichler, Mario Pilz, Dominik Derrant



Ersatzspieler: Alexander Hofer, Lukas Grabner, Roland Schadl, Lukas Skrivanek, Samuel Rich Oteng, Edon Sahiti



Trainer: Haris Medjedovic

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Manuel Cerma, Stefan Gölles, Simon Paier, Clemens Seifried, Patrick Ramminger, Jonas Ferdinand Kohl, Fabian Wetl, Lucas Friedl, Markus Hadler, Christoph Gruber (K), Alexander Pieber



Ersatzspieler: Dominik Lukas Diethardt, Andreas Julian Tatschl, Melih Tepegöz, Lukas Ritter, Marcel Tunst, Nico Bauer



Trainer: Christian Scheer

