Scharfe Krallen: Tillmitscher Panther erlegen die Lafnitz Amateure

Zwei Teams, die in der Landesliga als spielstarke Mannschaften bekannt sind, trafen bei der Partie zwischen dem SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch und den Amateuren des SV Licht Loidl Lafnitz aufeinander. Die Begegnung, die spielerisch zwar hinter den Erwartungen blieb, war aber am Ende dennoch ein Augenschmaus für die Besucher - insgesamt konnten sechs Treffer bestaunt werden - fünf davon auf Seiten der Gastgeber.

Timotej Polanc markierte einen Doppelpack

Die Anfangsphase gehörte den Hausherren, bereits nach zwei Minuten verzeichnete die Windisch-Elf die erste tolle Möglichkeit nach einem Konter. Die Panthers blieben weiter drauf und schnürten die Gäste in der eigenen Hälfte ein. Den ersten Treffer im Spiel erzielten dennoch die Lafnitzer - ein sehr kurioses Tor brachte die Gäste in Führung. Nach einem Rückpass spitzelte ein Lafnitzer Spieler dem Tillmitscher Goalie Markus Gröbacher den Ball vom Fuß und Jura Stimac schob den Ball ins leere Tor (25.). Die Antwort der Heimischen ließ jedoch nicht lange auf sich warten - nur fünf Minuten später - traf Timotej Polanc von der linken Sechszehnergrenze zum Ausgleich (1:1).

Die Partie war jetzt ein wenig komisch, niemand wollte mehr so recht die Feldherrschaft übernehmen - die Partie war geprägt von vielen Ballstaffetten und auch einigen Fehlern in der Tillmitscher Defensive, der es heute nicht so recht gelingen wollte, den Ball hinten raus zu spielen. Kurz vor dem Pausenpfiff (40.) erlöste Phillip Posch seine Mannschaft und traf nach einer schönen Kombination mit David Schloffer aus drei Metern zur 2:1 Führung - mit diesem Spielstand ging es auch in die Kabinen.

Paul Krizanac erzielte ein Traumtor

Die ersten 15 Minuten im zweiten Durchgang waren von beiden Teams nicht besonders berauschend, einzige Ausnahme zum Spiel in der ersten Halbzeit war, dass die Tillmitscher jetzt versuchten den Ball hinten nicht mehr mit kurz raus zu schießen, sondern das Spielgerät mit weiten Bällen aus der Gefahrenzone zu befördern. In Minute 72 gelang Polanc mit seinem zweiten Tagestreffer ein Gustostück - er überhob den Lafnitzer Keeper Aron Szakos per Kopf und erhöhte auf 3:1. Ab diesem Moment waren die Auswärtigen gänzlich abgemeldet - die Heimmannschaft hielt den Ball in den eigenen Reihen.

In der 82. Minute fasste sich Haris Hrustan ein Herz und nagelte die Kugel aus etwa 18 Metern ins lange Eck - ein sehr schönes Tor des jungen Talents aus der Jugend von Sturm Graz. Neuer Spielstand: 4:1. Nur eine Minute später besorgte der kurz zuvor eingewechselte Paul Krizanac mit seinem Gewaltschuss - der mit gefühlten 100 km/h ins Tor der Lafnitzer rauschte - das 5:1 (83.). In der Nachspielzeit stellte sich Schiedsrichter Dr. Thomas Paier in den Fokus: Nach einem Foul gegen Tillmitsch, gab er den Ball zuerst frei, David Otter schoss das Spielgerät schnell in Richtung Tor - der Unparteiische pfiff ab und zeigte dem Schützen die Ampelkarte - der Ball war doch nicht freigegeben. Eine sehr kuriose Entscheidung - kurz danach pfiff er ab und das Spiel war zu Ende - die drei Punkte blieben in Tillmitsch.

Auf den Sieger Tillmitsch warten in der kommenden Woche zwei Auswärtsspiele. Am 25.10. gastieren die Panthers zum Steirer-Cup in St. Peter Freienstein (14 Uhr) und am Samstag, den 28.10. reist die Windisch-Elf nach Ilz. Ebenfalls am Samstag empfangen die Lafnitz-Amateure den SV Lebring.

Video-Statements zum Spiel:

Torschütze Paul Krizanac

Torschütze Haris Hrustan

Lafnitz-Trainer Benjamin Posch

SV FLEISCHEREIMASCHINEN SCHENK TILLMITSCH - SV LICHT LOIDL LAFNITZ AMATEURE 5:1 (2:1)

Torfolge: 0:1 (25. Stimac), 1:1 (30. Polanc), 2:1 (40. Posch), 3:1 (72. Polanc), 4:1 (82. Hrustan), 5:1 (83. Krizanac)

Nunner Arena; Tillmitsch; 300 Besucher; Paier - Kreiner - Prosen

Aufstellungen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - Haris Hrustan, BEd David Immanuel Otter, Dominic Andre Langbauer (K), Emir Dautovic, Bostjan Bizjak - Simon Johannes Scheucher, Philipp Posch, David Kevin Schloffer, Timotej Polanc - Filip Smoljan



Ersatzspieler: Mag. Markus Heil, BA Paul Krizanac , BA, Aldo LLambi, Lukas Liebmann, Yannick Koinegg, Adam Radai



Trainer: Bernd Windisch

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Aron Szakos - David Kitting-Muhr, Nico Resch, Stefan Trimmel, Marc Kögl, Christoph Prasch - Luca Romeo Butkovic, Jura Stimac, Zvonimir Plavcic, Georg Grasser (K) - Patrick Ioan Gante



Ersatzspieler: Maximilian Gaugl, Lukas Michael Stefaner, Benjamin Nyarko, Maro Vrdoljak



Trainer: Benjamin Posch , MSc by René Dretnik Fotos: RIPU-Sportfotos Videos: René Dretnik

