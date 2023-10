Verdienter Auswärtssieg: Der FC Gamlitz holt beim ASK Köflach drei Punkte

Details Samstag, 21. Oktober 2023 10:12

ASK Mochart Köflach ging mit 0:3 gegen FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz unter und büßte damit die Tabellenführung ein. Vor 250 Zusehern boten die Gäste eine anschauliche Vorstellung und setzen sich am Ende verdient durch.

Kapitän Gabriel Rode markierte einen Doppelpack

In den ersten zwanzig Minuten versuchten die Hausherren dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken und kamen in dieser Phase auch zu Möglichkeiten. Die beste hatte Fabio Pistrich - er wurde schön freigespielt lief alleine auf den Gamlitzer Keeper zu - Matej Andrej behielt aber die Oberhand und parierte mit Bravour. Die Gäste waren effizient - mit der ersten Chance klingelte es bereits im Kasten. Fabian Neuhold zog flankte von der linken Seite in die Box - Kapitän Gabriel Rode stand goldrichtig und traf zur Führung (32.) Bis zur Pause passierte nichts mehr - mit dem knappen Vorsprung aus Sicht der Gäste ging es in die Kabinen.

Fragliche Schiedsrichterentscheidung, ein Chancenplus von Köflach und geballte Effizienz von Gamlitz - das fasst die erste Halbzeit recht gut zusammen. Die Gäste haben öfter den Ball, kommen aber aus dem Ballbesitz selten zu Chancen, gingen aber nach einer schönen Aktion mit 1:0 in Führung, während die Köflacher an der eigenen Chancenverwertung scheitern. Nico Tategami, Ticker-Reporter

Sofort nach dem Wiederanpfiff waren die Gastgeber hellwach - Raffael Horvath wurde in die Tiefe geschickt - aber auch bei seinem Schuss ins lange Eck packte der Gamlitzer Keeper sicher zu. In der 59. Minute zeigte der Unparteiische Florian Sabathi auf den Elfmeterpunkt und entschied auf Strafstoß für den FC Gamlitz. Alen Polanec trat an und erhöhte auf 2:0 aus Sicht der Gäste.

Nach dem 0:2 war Köflach nicht mehr präsent

Jetzt war Ende im Gelände - der ASK Köflach fand nicht mehr ins Spiel zurück. In Minute 78 sorgte Rode mit seinem zweiten Tagestreffer für die Vorentscheidung. Nach einem Eckball drückte er den Ball über die Linie. Am Ende verbuchte FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz gegen ASK Köflach die maximale Punkteausbeute.

Köflach baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus und fällt in der Tabelle um fünf Plätze zurück - die Milicevic-Elf ist jetzt Sechster.

Wer FC Gamlitz besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 13 Gegentreffer kassierte Gamlitz. FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte. Die Begic-Truppe klettert im Klassement nach oben und rangiert nun am zweiten Platz.

Am nächsten Freitag reist ASK Mochart Köflach zu UFC Fehring, zeitgleich empfängt Gamlitz SV Domaines Kilger Frauental.

Gamlitz-Keeper Matej Andrejc war nicht zu bezwingen

Stimmen zum Spiel:

Goran Milicevic, Trainer Köflach:

"Ein verdienter Sieg der Gegner. Gamlitz war klar besser. Ich gratuliere recht herzlich, der Sieg war verdient."

Zoran Begic, Trainer Gamlitz:

"Wir mussten vor unserem Führungstor zwei Konter des Gegners, bei denen wir nicht gut restverteidigten, überstehen. Eine davon konnte unser Torhüter überragend parieren. Abgesehen von diesen Aktionen hatten wir aber klar die Kontrolle über das Spiel und verteidigten die Konterversuche des Gegners sehr konsequent. Dementsprechend war der Sieg auch verdient"

Landesliga: ASK Mochart Köflach – FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz, 0:3 (0:1)

78 Gabriel Rode 0:3

59 Alen Polanec 0:2

32 Gabriel Rode 0:1

ASK Mochart Köflach: Pascal Scherz - Tomislav Valasko, Florian Videk - Christoph Michelitsch, Bozo Kosorcic (K), Grgo Zivkovic, Ben Schweinzer, Daniel Marinic, Luca Pistrich - Fabio Pistrich, Niko Salika



Ersatzspieler: Christoph Kübek, Julian Kohlbacher, Raffael Horvath, Manuel Hödl, Nikica Filipovic, Alexander Laschat



Trainer: Bakk. Goran Milicevic , BSc

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Gabriel Rode (K), Jan-Markus Hiden, Kenan Dzakovac, Boris Planeta, Timotej Mate, Moritz Wolkinger, Alen Polanec, Fabian Maurice Neuhold, Petar Turkovic, Ivan Mihaljevic



Ersatzspieler: Endrit Basha, Martin Oberluggauer, Franz Christopher Sundl, Philip Bruno Fuchs, Marcel Philipp Berghofer



Trainer: Zoran Begic , BEd

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

