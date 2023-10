Später Treffer bringt den Sieg: Eggendorf/Hartberg Amateure jubeln in Frauental

Details Samstag, 21. Oktober 2023 10:54

Nach dem Sieg in der letzten Runde wollte der SV Domaines Kilger Frauental auch vor eigenem Publikum voll punkten. Die Gäste machten den Frauentaler aber einen Strich durch die Rechnung. In einem guten und auf hohem Niveau stehendem Spiel machte am Ende nur ein Tor machte den Unterschied aus. Der FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. gewann mit 2:1.

Matthias Postl traf zum 0:1

500 Besucher sahen eine chancenreiche Partie

Die Gäste aus der Oststeiermark traten von Beginn an sehr bestimmt auf und zwangen die Hausherren dazu, sehr tief zu stehen. Nach einer schön herausgespielten Möglichkeit setzte sich Matthias Postl im Strafraum durch und lief auf den Frauentaler Schlussmann Julian Kalpacher zu - den ersten Schuss konnte der Torhüter noch abblocken - der Nachschuss landete dann aber im Netz.(18.).

Dem SV Frauental gelang mithilfe von Eggendorf/Hartberg der Ausgleich: Nach einem Angriff der Hausherren versuchte Sam Schutti einen Stanglpass zu klären und lenkte das Leder in das eigene Tor (29.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert - mit einer Punkteteilung ging es in die Kabinen.

Im zweiten Spielabschnitt wurden dann die Besucher mit vielen Torchancen verwöhnt. Ein Kopfball von Christian Dengg wurde vom Gäste-Keeper Maximilian Pußwald noch irgendwie von der Linie gekratzt und bei einem Duell mit Dominik Weiss holte der Torhüter dem Stürmer den Ball vom Fuss. Aber auch die Auswärtigen verbuchten zahlreiche Möglichkeiten. Jürgen Lemmerer und Nelson Prenner hatten ihre Visiere nicht richtig eingestellt und brachten die Kugel nicht im Gehäuse unter.

Rote Karte für Jan Ulrich

In der 86. Minute klärte Jan Ulrich einen Ball mit der Hand auf der Linie und sah dafür sofort die rote Karte. Den daraus resultierenden Strafstoß verwertete Emir Redzic - jetzt war der Braten gegessen. Letzten Endes ging Eggendorf/Hartberg Amat. im Duell mit SV Domaines Kilger Frauental als Sieger hervor.

28 Gegentreffer musste SV Frauental im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Mit lediglich fünf Zählern aus zwölf Partien steht der Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. Vollstreckerqualitäten demonstrierte SV Domaines Kilger Frauental bislang noch nicht. Der Angriff von Frauental ist mit elf Treffern der erfolgloseste der Landesliga. Aber die Kurve zeigt nach oben - die Auftritte der Rieger-Elf werden immer besser.

Bei Eggendorf/Hartberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). Der Gast machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang drei wieder. Sieben Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Eggendorf/Hartberg Amat. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Eggendorf/Hartberg etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.

SV Frauental tritt am kommenden Freitag bei FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz an, Eggendorf/Hartberg Amat. empfängt am selben Tag SK Raiffeisen Fürstenfeld.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"Die erste Halbzeit war ein schwieriges Spiel. Im zweiten Durchgang hatten wir richtig gute Umschaltmomente und konnten auch demensprechend Nadelstiche setzen. Leider hat es schlussendlich nicht zu einem Punktgewinn gereicht."

Markus Karner, Trainer Eggendorf/Hartberg Amateure

"Wir haben gegen einen sehr gut organisierten und kompakt agierenden Gegner durch gute Positionierungen, hohes Spieltempo, häufigem Tiefgang über die gesamte Spielzeit gut gespielt. Wir hatten gegenüber Frauental ein klares Chancenplus. Mit dem späten Siegestreffer belohnte sich meine Mannschaft für die Geduld und die enorme Intensität über 90 Minuten."

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, 1:2 (1:1)

87 Emir Redzic 1:2

29 Eigentor durch Sam Schutti 1:1

18 Matthias Postl 0:1

SV Domaines Kilger Frauental: Julian Kalpacher - Mihajlo Glisovic, Manuel Christof, Jan Ulrich, Denis Tubic - Joachim Jun. Koch, Nardi Lazaric, Tim Ciganovic, Daniel Schmölzer - Dominik Weiss, Christian Dengg , BSc (K)



Ersatzspieler: Karol Jania, Thomas Fauland, Simon Lenz, Marco Sundl, Jan-Peter Koch, Stefan Leitinger



Trainer: BEd Patrick Rieger

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Maximilian Pußwald, Emir Redzic (K), Michael Hutter, Lind Hajdari, Can Kisa, Tobias Wilfinger, Sam Schutti, Jürgen Lemmerer, Matthias Postl, Thomas Rotter, Erik Schellenberger



Ersatzspieler: Harald Postl, Lukas Hirschböck, Nelson Prenner, Tobias Pfeffer, Marcel Laschet, Jakob Mauerhofer



Trainer: Markus Karner

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos

