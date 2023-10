USV Gnas gewinnt Torfestival gegen FC Schladming

Details Samstag, 28. Oktober 2023 10:25

USV Gnas und FC Hohenhaus Tenne Schladming lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Gleich viele Chancen

Das Spiel begann mit einem defensiven Ansatz der Gäste, die auf Konter setzten. Gnas hingegen zeigte sich spielerisch überlegen. In der 10. Minute konnte der starke Abschluss von David Friedl nur in Raten vom gegnerischen Torhüter, Christian Krenn, gehalten werden. Weitere Gelegenheiten ergaben sich für Gnas in der 17. Minute, als Fabian Horvat im Strafraum mit einem Drehungsschuss das Tor verfehlte.

Überraschend kamen die Gäste in der 23. Minute zu ihrer ersten Torchance, nachdem sie zuvor kaum im Spiel waren. Ein Konter führte zum 1:0 durch Akos Fodor, nachdem Torhüter Michael Sammer bereits ausgespielt war. Doch die Gnaser ließen sich nicht entmutigen und setzten weiterhin auf Angriff.

In der 37. Minute fiel der verdiente Ausgleich für Gnas. Raphael Kniewaller spielte einen Pass in die Tiefe zu Stefan Strohmaier, der den Ball abzog. Der Schladming-Torhüter konnte den Ball nur abwehren, und David Fink war zur Stelle, um zum 1:1 auszugleichen. Pausenstand: 1:1.

Wahrer Thriller

Die zweite Halbzeit entwickelte sich zu einem wahren Thriller. Die Gnaser drängten weiterhin auf den Führungstreffer. In der 54. Minute wurde Raphael Kniewaller im Strafraum gefoult, nachdem er einen Pass von David Fink erhalten hatte. Daniel Zimmermann verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:1. Gnas hatte das Spiel gedreht.

Die Gnaser blieben am Drücker und kamen zu weiteren Chancen, doch das Glück war nicht auf ihrer Seite. Trotzdem gelang ihnen in der 65. Minute das 3:1, als Raphael Kniewaller aus halbrechter Position ins Tor traf.

Die Gäste gaben jedoch nicht auf und erzielten in der 69. Minute das 3:2 durch einen Freistoß von Johannes Felsner aus 18 Metern Entfernung. In der 77. Minute fiel der Ausgleich zum 3:3 nach einem Freistoß für die Gäste. Andre Unterberger köpfte den Ball ins Tor.

Doch die Gnaser hatten noch einen Trumpf im Ärmel. In der 89. Minute gab es einen Elfmeter für das Heimteam, und Daniel Zimmermann trat zum zweiten Mal an diesem Abend zur Ausführung an. Er verwandelte sicher zum 4:3, und die rund 550 Fans im Gnaser Stadion konnten jubeln.

Spieler des Abends war zweifelsohne Daniel Zimmermann, der zwei Strafstöße sicher verwandelte und zweimal auf der Torlinie rettete. Mit diesem verdienten Sieg näherte sich Gnas dem Mittelfeld der Tabelle und zeigte eine beeindruckende Leistung in einem packenden Fußballspiel.

Nach dem errungenen Dreier hat USV Gnas Position 13 der Landesliga inne. Gnas bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt FC Schladming den zehnten Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Schladming momentan auf dem Konto.

Am kommenden Freitag trifft USV Gnas auf den SC Copacabana Kalsdorf, FC Hohenhaus Tenne Schladming spielt am selben Tag gegen Tus Heiligenkreuz am Waasen.

Stimme zum Spiel:

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Ich könnte heute ein Buch schreiben, wie stolz ich auf die Jungs bin. Kniewallner, Fink und Zimmermann waren heute überragend, so können sich die Jungen an ihnen orientieren. Man muss auch Schladming ein Kompliment aussprechen, unglaubliches Konterspiel, kaum zu verteidigen."

Aufstellungen:

Gnas: Michael Sammer - David Friedl, Thomas Suppan, Tobias Kölli - Raphael Kniewallner (K), Daniel Zimmermann, Clemens Lerner, Marc Pöllitsch, David Fink, Stefan Thomas Strohmaier - Fabian Horvat



Ersatzspieler: Marcell Ancsin, Andreas Koch, Sebastian Roth, Jan Krobath, Marco Trummer, Justin Stefan Horvat



Trainer: Marko Kovacevic

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Christian Krenn - Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Akos Fodor, Thomas Weikl, Christoph Kollau, Andre Unterberger - Johannes Felsner, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Daniel Krammel



Ersatzspieler: Maximilian Gebauer, Lars Kabusch, Leon Grgic, Lorenz Petscharnig, Andreas Burgsteiner, Kilian Danklmayer



Trainer: Peter Halada

Landesliga: USV Gnas – FC Hohenhaus Tenne Schladming, 4:3 (1:1)

90 Daniel Zimmermann 4:3

77 Andre Unterberger 3:3

69 Johannes Felsner 3:2

65 Raphael Kniewallner 3:1

54 Daniel Zimmermann 2:1

36 David Fink 1:1

23 Akos Fodor 0:1

Foto: Niederl

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.