Auswärtssieg: Frauental knackt die Festung Gamlitz

Seit Beginn der laufenden Landesliga-Saison hat der FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz im eigenen Stadion nicht mehr verloren. Die Serie ist gerissen - die Festung Gamlitz bröckelt! Ausgerechnet gegen den Tabellenletzten SV Domaines Kilger Frauental musste die Truppe von Zoran Begic Haare lassen. Die Jungs von Coach Patrick Rieger holten ein 0:1 auf und fuhren am Ende mit einem 2:1 Sieg wieder nach Hause in die Weststeiermark.

Der SV Frauental dominiert den zweiten Spielabschnitt und entführt drei Punkte aus Gamlitz

Nasser und tiefer Boden

Bei regennassen und tiefen Boden kamen die Hausherren zur ersten Möglichkeit. In Minute 10 stand plötzlich Fabian Neuhold mutterseelenalleine vor dem Tormann steht - Torhüter Julian Kalpacher konnte das Spielgerät jedoch mit den Beinen abwehren. Die nächste Chance führte zum Treffer - nach einer Passkombination auf der rechten Seite kam Alen Polanec im 16er zum Ball - der Slowene zog ab und traf genau ins Tor - neuer Spielstand: 1:0 für Gamlitz. Die Gastgeber hatten mehr Zugriff aufs Spiel und hätten kurz vor dem Halbzeitpfiff noch einen Treffer erzielen können. Nach einer Balleroberung von Kenan Dzakovac in der gegnerischen Hälfte dribbelte er sich in den 16er - doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Danach hatte es Moritz Wolkinger vor den Beinen, aber auch sein Schuss verfehlte das Tor um Zentimeter. So endete die erste Hälfte mit dem knappen Vorsprung aus Sicht der Gamlitzer.

Gamlitz war in der ersten Hälfte besser - im zweiten Durchgang bestimmte Frauental das Geschehen

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn - die Gäste traten jetzt viel besser auf - gelangte der Ball in der Gamlitzer Box auf Daniel Schmölzer. Er brachte den Ball mit dem Rücken zum Tor stehend mit dem Hinterkopf im Gehäuse unter. In Minute 58 leisteten sich die Heimischen den Luxus einen Elfmeter nicht zu verwerten - der Schuss fiel viel zu schwach aus - Kalpacher hatte keine Mühe ihn zu halten. Der gehaltene Strafstoß verstärkte bei den Gästen das Selbstbewusstsein, sie wurden jetzt immer stärker. In MInute 72 versenkte Dominik Weiss das Runde im Eckigen - bei seinem Kopfball war Matej Andrejc chancenlos - und besorgte den Sieg für sein Team.

Stimmen zum Spiel:

Zoran Begic, Trainer Gamlitz:

"Wir haben es heute verabsäumt, in der ersten Hälfte den Deckel drauf zu machen. In der 2. Halbzeit haben wir die ersten fünf Minuten verschlafen, bekommen da ein Tor aus einem gegnerischen Einwurf heraus. Danach war es natürlich bitter, dass wir bei 1:1 den Elfmeter nicht verwandeln und dafür mit dem 1:2 bestraft werden, dass wir dann trotz einiger Chancen leider nicht mehr ausgleichen konnten. Aber auch so kann Fußball sein. Jetzt müssen wir uns wieder aufrappeln und die nächste Herausforderung annehmen. Gratulation an Frauental!"

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"Die Jungs haben wieder alles auf den Platz gebracht, was wir in unserer Situation brauchen. Der Wille, die Bereitschaft, der Glaube und vorallem auch das Spielerische haben meiner Mannschaft den Sieg beschert. Die Mission Klassenerhalt geht weiter!"

FC WEINLAND SPEED CONNECT RB GAMLITZ - SV DOMAINES KILGER FRAUENTAL 1:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (22. Polanec), 1:1 (48. Schmölzer), 1:2 (72. Weiss)

Weinland Stadion; Gamlitz; 250 Besucher; Steindl - Schenke - Gabrijell

Liveticker Gamlitz - Frauental

Aufstellungen:

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Jan-Markus Hiden, Franz Christopher Sundl (K), Philip Bruno Fuchs, Kenan Dzakovac, Boris Planeta, Timotej Mate, Moritz Wolkinger, Alen Polanec, Fabian Maurice Neuhold, Petar Turkovic



Ersatzspieler: Gabriel Rode, Martin Oberluggauer, Marcel Philipp Berghofer, Ivan Mihaljevic



Trainer: Zoran Begic , BEd

SV Domaines Kilger Frauental: Julian Kalpacher - Marco Sundl, Jan-Peter Koch, Denis Tubic - Joachim Jun. Koch, Thomas Fauland (K), Nardi Lazaric, Tim Ciganovic, Daniel Schmölzer - Dominik Weiss, Christian Dengg , BSc



Ersatzspieler: Karol Jania, Simon Lenz, Christof Hartinger, Paul Reisinger, Stefan Leitinger



Trainer: BEd Patrick Rieger

