SV Wildon schlägt SC Kalsdorf und ist neuer Tabellenführer

Details Samstag, 28. Oktober 2023 21:02

Die Partie zwischen dem SV Raiffeisen Wildon und dem SC Copacabana Kalsdorf in der steirischen Landesliga begann äußerst aufregend, als bereits in der zweiten Minute ein Tor den frühen Vorsprung für Wildon sicherte. Doch die Freude währte nicht lange, da Kalsdorf in der 10. Minute ausglich. Dies leitete einen ereignisreichen Spielverlauf ein, der zahlreiche Wendungen und Überraschungen bereithielt.

Aufregende Partie

Das Spiel zwischen dem SV Wildon und dem SC Kalsdorf hatte einen aufregenden Start. Bereits in der zweiten Minute gelang es dem SV Wildon, in Führung zu gehen, nachdem der Torwart von Kalsdorf einen Fehler beim Rauslaufen und Abschlagen machte. Der Ball konnte aus 35 Metern ins leere Tor geschoben werden, und es stand 1:0. Doch die Freude über die Führung währte nicht lange. Bereits in der 10. Minute gelang dem SC Copacabana Kalsdorf der Ausgleich, als Lukas Schloffer eine Flanke von links schlug und der Mittelstürmer per Kopfball traf. In diesem Moment schien die Wildoner Defensive kurzzeitig zu schlafen. Anschließend ereigneten sich einige kuriose Momente im Spiel. In der 12. Minute erhielt Zorko eine gelbe Karte für ein Foul, das er gar nicht begangen hatte. Nur zwei Minuten später sah er die gelb-rote Karte für ein Foul auf der Mittellinie. Daraufhin wurde den Wildonern ein Elfmeter zugesprochen, den Hoic, der zuvor eingewechselt wurde, sicher verwandelte. Kurz nach dem Elfmeter kam es zu einer Rudelbildung. Pichler flog mit gelb-rot vom Platz, und Farnleitner erhielt eine gelbe Karte.

Wildon entscheidet Spiel

Im weiteren Verlauf des Spiels wurden noch zwei Konter perfekt zu Ende gespielt. Einmal umlief Hoic den Torhüter und erzielte ein weiteres Tor. Dann gab es einen perfekten Querpass von Perger auf den ehemaligen Kalsdorfer Pitzl. Das Spiel endete schließlich mit einem klaren Sieg für den SV Raiffeisen Wildon, der den Endstand von 4:1 erreichte. Die Partie war von zahlreichen Aufregern geprägt und bot den Zuschauern jede Menge Unterhaltung.

Stimme zum Spiel:

Patrick Schlatte (Spieler Wildon): "Schön, dass das erste Derby gegen Kalsdorf nach langer Zeit an uns geht. So klar, wie es am Ende aussieht, war es nicht, aber wir haben erneut unter Beweis gestellt, was in unserem Team steckt."

Aufstellungen:

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Sandro Foda, Marc Möstl, Mag. Patrick Franz Schlatte (K), Markus Farnleitner, Zorko Gal - Michael Wallner



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Nazar Gurban, Matej Hoic, Benjamin Winter, David Pitzl, Kenan Iljazovic



Trainer: Roland Spreitzer

Kalsdorf: Alexander Strametz, Roland Schadl, Lukas Skrivanek, Ian Regvar, Daniel Steinwender, Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Edon Sahiti, Luca Pichler, Dominik Derrant



Ersatzspieler: Alexander Hofer, Manuel Pfeiler, Samuel Rich Oteng, Noah Yaya Bah, Sanel Hodzic, Victor Maric



Trainer: Haris Medjedovic

