Vier-Tore-Gala – Smoljan schießt Ilzer SV ab!

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 07:57

Der Hofmann Personal Ilzer SV kam gegen SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch mit 0:5 unter die Räder. SV Tillmitsch ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Ilzer SV einen klaren Erfolg. Die Panthers zeigen sich derzeit von ihrer besten Seite - erzielten in den letzten drei Pflichtspielen (inkl. Steirercup) 14 Treffer.

Filip Smoljan mit dem Hattrick binnen elf Minuten

Die ersten 15 Minuten gehörte den Gastgebern, die in dieser Phase sehr bestimmt auftreten und auch zu einer Top-Möglichkeit kamen. Alexander Pieber blieb aber im Duell mit Markus Gröbacher zweiter Sieger. Jedoch machte ein Mann den Unterschied aus - in Topform präsentierte sich Filip Smoljan, der einen lupenreinen Hattrick markierte (22./29./33.) und Ilz einen schweren Schlag versetzte.

Trotz des Rückstandes gaben sich die Ilzer nie auf und versuchten wieder zurück ins Spiel zu kommen. Aber das Tor der Panthers war wie vernagelt, Gröbacher stand wie ein Fels in der Brandung. Zur Halbzeit blickte SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Philipp Posch machte dem Gegner mit seinem Treffer in der 67. Minute endgültig den Garaus und sorgte vor 450 Zuschauern dafür, dass der Gast die drei Punkte einfuhr. Smoljan vollendete zum fünften Tagestreffer in der 86. Spielminute und besserte sein Torkontingent Am Ende fuhr SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SV Tillmitsch bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Hofmann Personal Ilzer SV in Grund und Boden spielte.

Yannik Koinegg gab sein Debüt in der Startelf und bot ein sehr gute Leistung

Der Aufsteiger aus Tillmitsch klettert auf den dritten Tabellenrang

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Ilzer SV immens. Die Hintermannschaft des Gastgebers steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 28 Gegentore kassierte Ilz im Laufe der bisherigen Saison. Nun musste sich Hofmann Personal Ilzer SV schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Die drei Zähler katapultierten SV Tillmitsch in der Tabelle auf Platz drei. SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und fünf Niederlagen dazu.

Nächster Prüfstein für Ilzer SV ist SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring (Samstag, 16:00 Uhr). SV Tillmitsch misst sich am selben Tag mit SV Raiffeisen Wildon (14:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"Ilz war zu Beginn sehr gefährlich und dann im Laufe des Spiels immer wieder durch Standardsituationen. In der ersten Hälfte hat uns Markus Gröbacher im Spiel gehalten - er hat unglaublich pariert. Die Mannschaft hat eine überragende Leistung an den Tag gelegt. Das Spielglück haben wir uns erarbeitet. Der Sieg war verdient und geht absolut in Ordnung."

Landesliga: Hofmann Personal Ilzer SV – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 0:5 (0:3)

86 Filip Smoljan 0:5

67 Philipp Posch 0:4

33 Filip Smoljan 0:3

29 Filip Smoljan 0:2

22 Filip Smoljan 0:1

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Manuel Cerma, Stefan Gölles, Clemens Seifried, Patrick Ramminger, Jonas Ferdinand Kohl, Michael Kuwal , BSc (K), Lucas Friedl, Markus Hadler, Christoph Gruber, Alexander Pieber, Fabian Wetl



Ersatzspieler: Daniel David Schuh, Benedikt Donnerer, Andreas Julian Tatschl, Melih Tepegöz, Lukas Ritter, Marcel Tunst



Trainer: Christian Scheer

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - Haris Hrustan, Dominic Andre Langbauer (K), Emir Dautovic, Bostjan Bizjak - Simon Johannes Scheucher, Philipp Posch, David Kevin Schloffer, Yannick Koinegg, Timotej Polanc - Filip Smoljan



Ersatzspieler: Mag. Markus Heil, BA Paul Krizanac , BA, Aldo LLambi, Lukas Liebmann, Adam Radai, Dino Avdic



Trainer: Bernd Windisch

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.