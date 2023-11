Starker Auftritt: Fehring feiert klaren Sieg in Frauental

Details Freitag, 03. November 2023 22:30

Nach dem Überraschungssieg gegen den FC Gamlitz in der letzten Runde wollte der SV Domaines Kilger Frauental vor eigenem Publikum auch den UFC Fehring ärgern und gewinnen. Die Gäste ließen aber an der Favoritenstellung keine Zweifel aufkommen und trugen einen Sieg davon. Die Elf von Coach Rainer Pein marschiert weiter in Richtung Herbstmeistertitel.

Felix Glanz markierte einen Doppelpack

Frauental schauen ist wieder modern - 590 Besucher waren beim Spiel

Die Hausherren sehr mutig ind ie Partie, kamen zum Beginn gleich zu drei Kornern. Die Gäste bewiesen Effizienz - mit dem ersten Torschuss klingelte es im Kasten. Nach einem Angriff über die rechte Seite gelangte ein Stanglpass zu Felix Glanz und der Stürmer drückte den Ball zum 1:0 über die Linie (11.). Ab diesem Zeitpunkt übernahmen die Fehringer das Kommando. Frauental zog sich jetzt zurück, stand sehr tief und versuchte im Umschaltspiel zum Erfolg zu gelangen.

Nach einem blitzsauberen Angriff vergrößerte Glanz den Vorsprung seiner Elf auf 2:0 (21.). Mit dem 2:0 im Rücken wurde Fehring immer domianter und hielt den Ball fast ausschließlich in den eigenen Reihen. Einige gute Möglichkeiten wurden noch liegengelassen, sonst wäre es für die Hausherren noch schlimmer gekommen. Mit einem Schuss von der Strafraumgrenze - der im Netz landete - sorgte Daniel Pöltl vor den 590 Zuschauern für das 3:0 der Gäste und auch gleichzeitig für die Vorentscheidung. Fehring hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Auch in der zweiten Halbzeit wurde den Zusehern ein ähnliches Bild geboten - Fehring hatte viel Ballbesitz. Trotzdem kamen die Gastgeber zum Anschlusstreffer durch Marco Sundl. Er beförderte die Kugel per Kopf zum 1:3 für Frauental über die Linie (60.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Denis Topolovec, als er das 4:1 für UFC Fehring besorgte (77.). Nach einem Eckball drückte er den Ball über die Linie. Ein starker Auftritt ermöglichte Fehring einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Domaines Kilger Frauental.

Gegen Fehring konnte Frauental nicht überraschen - die Gäste waren zu dominant

33 Gegentreffer musste SV Frauental im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Die Heimmannschaft belegt mit acht Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Vollstreckerqualitäten demonstrierte SV Domaines Kilger Frauental bislang noch nicht. Der Angriff von Frauental ist mit 14 Treffern der erfolgloseste der Landesliga. Nun musste sich SV Frauental schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Allerdings ist die Rieger-Elf, wie die Vergangenheit bewiesen hat, immer wieder für Überraschungen gut - diese blieb aber gegen Fehring aus.

Die Saisonbilanz von UFC Fehring sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und drei Unentschieden büßte Fehring lediglich drei Niederlagen ein. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte UFC Fehring seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her. Fehring thront über den Gegner und eilt mit Riesenschritten in Richtung Herbstmeistertitel.

Am kommenden Samstag trifft Frauental auf die Reserve von SV Lafnitz, Fehring spielt tags zuvor gegen FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"Wir sind eigentlich recht gut ins Spiel gestartet. Fehring hat mit er ersten nennenswerten Chance auch sofort das 0:1 gemacht! Danach hat man dann die Qualität von Fehring gesehen und warum sie auch ganz oben in der Tabelle sind!"

Rainer Pein, Trainer Fehring:

"Frauental hat uns zu Beginn mit einem mutigen Auftritt überrascht. Wir waren aber eiskalt im Verwerten unserer Chancen und sind mit der hochverdienten Führung in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang haben wir das Ergebnis verwaltet und hätten höher gewinnen müssen."

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – UFC Fehring, 1:4 (0:3)

77 Denis Topolovec 1:4

60 Marco Sundl 1:3

40 Daniel Poeltl 0:3

21 Felix Glanz 0:2

11 Felix Glanz 0:1

Aufstellungen:

SV Domaines Kilger Frauental: Julian Kalpacher - Marco Sundl, Manuel Christof, Jan-Peter Koch, Denis Tubic - Joachim Jun. Koch, Thomas Fauland (K), Nardi Lazaric, Jan Ulrich, Daniel Schmölzer - Christian Dengg , BSc



Ersatzspieler: Karol Jania, Dominik Weiss, Simon Lenz, Tim Ciganovic, Paul Reisinger, Stefan Leitinger



Trainer: BEd Patrick Rieger

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Benjamin Glanz, Julian Fabian, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilovic - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Marco Lindner - Felix Glanz, Daniel Pöltl



Ersatzspieler: Johannes Fuchs, Tobias Höber, Maximilian Lindenmann, Jan Patrick Unger, Tobias Koller, Leonhard Kaufmann



Trainer: Rainer Pein

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

