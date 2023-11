Offener Schlagabtausch zwischen UFC Fehring und ASK Köflach

Details Mittwoch, 01. November 2023 07:25

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen UFC Fehring und ASK Mochart Köflach im Nachtragsspiel der 13. Runde in der Landesliga 1:1. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Daniel Marinic glich für Köflach aus

Blitzstart für Fehring

Das Spiel beginnt mit einem Blitstart der Fehringer. In der ersten Minute bejubelte Fehring vor 300 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 1:0. Daniel Pöltl ist nach einem hohen Ball per Abstauber zur Stelle. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, woraus aber nichts wird. Im Gegenteil: Daniel Marinic versenkte den Ball in der 15. Minute im Netz des Heimteams. Damit ist wieder alles offen. Das 1:1 ist dann auch der Pausenstand.

Keine Treffer

Auch im zweiten Durchgang gibt es einen offenen Schlagabtausch. Im zweiten Durchgang fallen aber keine Tore. Somit bleibt es beim 1:1-Uenntschieden, das den Fehringern die Tabellenführung zurückbringt.

UFC Fehring verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Seit sechs Begegnungen hat der Tabellenprimus das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat ASK Köflach momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der Gast konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Köflach bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs.

Das nächste Mal ist Fehring am 03.11.2023 gefordert, wenn man bei SV Domaines Kilger Frauental antritt. Für ASK Mochart Köflach geht es schon am Freitag weiter, wenn man die Zweitvertretung von SV Lafnitz empfängt.

Stimme zum Spiel:

Christian Wendler (Sportlicher Leiter Fehring): "Ich denke, dass das Remis über 90 Minuten in Ordnung geht. Auch wenn man meinen könnte, dass so ein schnelles Tor das Spiel in eine eindeutige Richtung lenkt. Wir konnten aber leider nicht nachlegen."

Aufstellungen:

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Benjamin Glanz, Julian Fabian, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilović - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Marco Lindner - Felix Glanz, Daniel Pöltl



Ersatzspieler: Johannes Fuchs, Tobias Höber, Maximilian Lindenmann, Michael Weitzer, Jan Patrick Unger, Leonhard Kaufmann



Trainer: Rainer Pein

ASK Mochart Köflach: Christoph Kübek - Julian Kohlbacher, Tomislav Valasko, Florian Videk - Christoph Michelitsch, Bozo Kosorcic (K), Raffael Horvath, Daniel Marinic - David Grubesic, Fabio Pistrich, Niko Salika



Ersatzspieler: Nico Kammeritsch, Petar Smoljan, Grgo Zivkovic, Manuel Hödl, Ben Schweinzer, Alexander Laschat

Landesliga: UFC Fehring – ASK Mochart Köflach, 1:1 (1:1)

15 Daniel Marinic 1:1

1 Daniel Poeltl 1:0

