Unglaublich - vier Treffer in den letzten sieben Minuten: Hartberg Amateure gewinnen Torspektakel!

Details Samstag, 04. November 2023 22:19

Eine unglaubliche Partie mit stetigem Hin und Her, einem Ausschluss, neun Toren - davon vier in den letzten sieben Minuten wurde den 250 Besuchern bei der Partie zwischen dem FSV Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. und dem FC Speedconnect Weinland Gamlitz geboten. Am Ende machte lediglich ein Tor den Unterschied aus - die Gastgeber gewannen mit 5:4.

Tobias Wilfinger erzielte den wichtigen Treffer zum 4:3

In der ersten Halbzeit hielten sich die beiden Teams noch zurück - es stand nur 1:2

Die beiden Mannschaften sind dafür bekannt viele Tore zu schießen - bei dieser Begegnung wurden sie ihrem Ruf gerecht. Es begann mit einem Tor für die Gäste - Petar Turkovic eröffnete den Torreigen in der 14. Minute und stellte die Führung von FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz sicher.Die Hausherren hatten sich schnell wieder gesammelt und erzielten in Person von Michael Hutter den Ausgleich (20.). Das letzte Goal der turbulenten Startphase markierte Gabriel Rode in der 28. Minute. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. zeigten sich ob des Rückstandes unbeeindruckt und so drehten Sam Schutti (48.) und Nelson Prenner (67.) mit ihren Toren das Spiel. Somit führten die Hausherren mit 3:2. Doch wer dachte, dass dies schon alles gewesen war, der irrte - denn jetzt ging im Gremsl Parkett GPT Stadion Eggendorf noch einmal so richtig die Post ab. In Minute 79 sah Julian Halwachs die Ampelkarte - die Heimmannschaft musste die letzten Minuten mit einem Mann weniger auskommen.

Julian Halwachs musste mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz

Die numerische Überlegenheit machte sich anfangs noch bezahlt - Alen Polanec ließ sich in der 85. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:3 für die Mannschaft aus dem Weinland. Der Jubel zum Ausgleich war noch nicht richtig verhallt, als es schon wieder im Kasten klingelte - diesmal aber auf der anderen Seite. Tobias Wilfinger korrigierte das Zwischenresultat auf 4:3 und ließ die Fans und sein Team von einer Spitzenplatzierung träumen (87.). In der Nachspielzeit (91.) setzte Lucas Hirschböck noch eins drauf - neuer Spielstand: 5:3

Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als sich Philip Bruno Fuchs in die Torschützenliste eintrug und sein Kontingent auf vier Saisontreffer erhöhte (92.). Am Schluss gewannen die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. gegen den FC Speedconnect Weinland Gamlitz und die Zuschauer konnten sich an einer torreichen Partie ergötzen.

Der Treffer von Philip Bruno Fuchs fiel zu spät

Wie steht es um die Teams und wie geht es weiter?

Bei Eggendorf/Hartberg Amat. präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Eggendorf/Hartberg nur sechs Zähler.

Die Situation bei FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz bleibt angespannt. Gegen FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit diesem Sieg zog die Elf von Markus Karner an den Jungs von Zoran Begic vorbei auf Platz drei. Der Gast fiel auf die sechste Tabellenposition. Nach Eggendorf/Hartberg stellt Gamlitz mit 32 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Sechs Siege, vier Remis und vier Niederlagen haben die Südsteirer momentan auf dem Konto. Acht Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure.

Eggendorf/Hartberg Amateure. tritt am kommenden Freitag bei UFC Fehring an, FC Gamlitz empfängt am selben Tag SK Raiffeisen Fürstenfeld.

Stimmen zum Spiel:

Markus Karner, Trainer Eggendorf/Hartberg Amateure:

"Ein offener Schlagabtausch und toller Fight von beiden Mannschaften bei grenzwertigen Terrain über 90 Minuten mit Vorteilen bei Gamlitz in Halbzeit eins! Nach Adaptionen in der Halbzeitpause konnten wir das Spiel drehen, waren bis zum fragwürdigen Ausschluss das spielbestimmende Team. Dass uns in Unterzahl in einer irren Schlussphase zwei Treffer zur Entscheidung gelangen sprechen für Haltung, Teamwork und Comeback Qualitäten unserer Mannschaft. Der heutige Sieg macht mein Trainerteam und mich sehr stolz weil wir ein weiteres Mal bewiesen bekamen mit welch toller Mannschaft wir arbeiten dürfen!"

Zoran Begic, Trainer Gamlitz:

"Es fällt mir schwer ein Statement abzugeben. So eine Partie habe ich noch nie erlebt. Das war mit Sicherheit ein schönes Spiel für die Zuseher. Unsere Entwicklung geht in die richtige Richtung!"

Landesliga: FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. – FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz, 5:4 (1:2)

92 Philip Bruno Fuchs 5:4

91 Lukas Hirschboeck 5:3

87 Tobias Wilfinger 4:3

85 Alen Polanec 3:3

67 Nelson Prenner 3:2

48 Sam Schutti 2:2

28 Gabriel Rode 1:2

20 Michael Hutter 1:1

14 Petar Turkovic 0:1

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Harald Postl, Emir Redzic (K), Michael Hutter, Nelson Prenner, Tobias Wilfinger, Julian Halwachs, Sam Schutti, Damjan Kovacevic, Tobias Pfeffer, Matthias Postl, Christoph Urdl



Ersatzspieler: DI Florian Faist, Lind Hajdari, Lukas Hirschböck, Samir Mujkanovic, Can Kisa, Marcel Laschet



Trainer: Markus Karner

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Gabriel Rode (K), Jan-Markus Hiden, Franz Christopher Sundl, Kenan Dzakovac, Boris Planeta, Timotej Mate, Moritz Wolkinger, Alen Polanec, Fabian Maurice Neuhold, Petar Turkovic



Ersatzspieler: Marcel Philipp Berghofer, Martin Oberluggauer, Philip Bruno Fuchs, Ivan Mihaljevic



Trainer: Zoran Begic , BEd

by ReD

Fotos: RIPU Sportfotos

