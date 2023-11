Ilzer SV entführt drei Punkte vom SV Lebring

Details Sonntag, 05. November 2023 10:06

Am Samstag trafen SV Lebring und Ilzer SV aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 3:1 für sich. Schon zur Pause führten die Ilzer mit 3:0 und legten den Grundstein für drei Punkte.





Ilz mit Vollgas

In der 22. Minute sahen die 222 Besucher das 1:0 für Ilz. Stefan Gölles zieht aus der Distanz ab und trifft. Noch in der ersten Hälfte erhöhte Hofmann Personal Ilzer SV auf 2:0 (36.). Wieder ist es Gölles - dieses Mal versenkt er einen Freistoß aus rund 25 Metern im kurzen Kreuzeck Kurz vor der Pause traf Michael Kuwal für Ilzer SV auch noch zum 3:0 (40.). Nach einem schönen Konter und toller Hereingave verwertet Kuwal gefühlvoll. Zur Halbzeit blickte Ilz auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Lebring bemüht

Im zweiten Durchgang überlassen die Ilzer den Lebringern weitgehend das Spiel. Tore fallen vorerst aber keine. Den gebrauchten Tag von Lebring unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Jure Volmajer durch eine Rote Karte (89.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Florian Ferk nach einem hohen Ball für einen Treffer sorgte (92.). Obwohl Hofmann Personal Ilzer SV nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Bei SV Lebring präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (31). Nach 14 absolvierten Begegnungen nehmen die Gastgeber den siebten Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Lebring derzeit auf dem Konto. SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring rutschte weiter ab und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Dreier.

Ilzer SV muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Ilz aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zwölf ein. Die Stärke von Hofmann Personal Ilzer SV liegt in der Offensive – mit insgesamt 24 erzielten Treffern. Ilzer SV bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten.

Am kommenden Samstag tritt SV Lebring bei SV Raiffeisen Wildon an, während Ilz einen Tag zuvor ASK Mochart Köflach empfängt.

Christof Seidl (Trainer Ilz): "Wir wussten, dass in Lebring, gegen eine/ der spielstärksten Teams der Liga, die Trauben sehr hoch hängen. Gepaart mit dem Debakel in der letzten Woche gingen wir das Spiel aus einer kompakteren Defensive an und versuchten gute Umschaltmomente zu generieren. Diese hatten wir in Halbzeit 1 und wir waren vor dem Tor eiskalt. Lebring hat uns trotz 3:0-Führung bis zum Ende richtig gefordert und es war notwendig bis zum Schluss alles reinzuwerfen. Kompliment an alle für diesen wichtigen 3er, den uns nur wenige zugetraut hatten."

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – Hofmann Personal Ilzer SV, 1:3 (0:3)

92 Florian Ferk 1:3

40 Michael Kuwal 0:3

36 Stefan Gölles 0:2

22 Stefan Gölles 0:1

