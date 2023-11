Rainer Pein nach Herbstmeistertitel: "Ich mach mir jetzt ein Bier auf - oder auch zwei!"

Details Freitag, 10. November 2023 22:40

Mit Fehring und Eggendorf/Hartberg trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für den Gast schien UFC Fehring aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Die Elf von Rainer Pein schafft holt sich ein Jahr nach dem Aufstieg in die Landesliga den Herbstmeistertitel - ein beachtliche Leistung - Ligaportal gratuliert recht herzlich.

Der UFC Fehring setzt sich in seiner zweiten Saison nach dem Aufstieg die Winterkrone auf

500 Besucher

Trotz grenzwertigen Platzverhältnissen und sehr tiefem Boden schafften es die beiden Teams, den 500 Besuchern ein anschauliches Fußballpiel zu bieten. Bereits in der 3. Minute hatten die Hausherren ihre erste dicke Möglichkeit - Daniel Pöltl brachte die Kugel jedoch nicht im Gehäuse unter. In der 16. Minute jubelten die Fehringer zum ersten Mal. Marco Lindner tankte sich mit viel Tempo in den Sechszehner und servierte einen Stangpass auf Felix Glanz. Der Stürmer tropfte den Ball erfolgreich ins Tor ab und stellte auf 1:0.

Jetzt übernahmen die Gäste die Feldhoheit, hatten sehr viel Ballbesitz und vergaben in Minute 30 - nach einem Gestocher ein ganz große Chance. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den das Heimteam für sich beanspruchte.

Marco Lindner legte zwei Treffer auf

Mit dem Wiederanpfiff fanden die Hausherren sofort wieder in die Begegnung und verzeichneten zwei gute Möglichkeiten. Referee Daniel Hofer zeigte Nejc Omladic in der 52. Minute die Ampelkarte, sodass der Spitzenreiter in der Folge in Unterzahl agierte. Ab diesem Zeitpunkt konzentrierte sich Fehring aufs Verteidigen - der Ball war mehrheitlich in den Reihen der jungen Hartberger zu finden.

Nach einem schönen Umschaltspiel holte Jan Marcijus einen Elfmeter für sein Team heraus - diesen verwertete Josip-Domagoj Hranilovic und er erhöhte auf 2:0 über (77.). Jetzt war der Fisch eigentlich schon geputzt - die Fehringer Zuseher begannen schon den Herbstmeistertitel zu feiern. Jedoch bauten die Gastgeber Fehring die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (94.). Nach einem Einwurf in die Tiefe passte Lindner den Ball in den Rückraum - sein zweiter Assist bei diesem Spiel - und Tobias Höber stellte den 3:0 Enstand sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte UFC Fehring am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen die Eggendorf/Hartberg Amateure.

Tobias Höber fixierte den Enstand

Nachdem Fehring hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, überwintert der UFC Fehring an der Tabellenspitze. Die bisherige Spielzeit von Fehring ist weiter von Erfolg gekrönt. Die Pein-Truppe verbuchte insgesamt neun Siege und drei Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Fehring die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Der FSC Hochegger Dach Eggendorf/Hartberg Amateure besetzt momentan mit 24 Punkten den vierten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 34:34 ausgeglichen. Acht Siege und sieben Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Mannschaft von Markus Karner. Mit sechs von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen haben die jungen Hartberger allerdings noch Luft nach oben. Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Eggendorf/Hartberg. Nach der Niederlage gegen UFC Fehring ist FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure aktuell das defensivschwächste Team der Landesliga.

Stimmen zum Spiel:

Rainer Pein, Trainer Fehring:

"Ich mache mir jetzt ein Bier auf, noch besser zwei!"

Markus Karner, Trainer Hartberg II:

"Gratulation an den UFC Fehring. Wenn man nach 15 Runden 30 Punkte hat, ist man verdienter Herbstmeister. Die Anfangsphase bis zum 1:0 gehörte Fehring, danach bekamen wir die Kontrolle über das Spiel. Von Minute 30 bis Minute 45 ist es uns gelungen, den Gegner einzuschnüren und zwei Top-Chancen zu kreiren. Einmal hat der Gegner per Kopf auf der Linie gerettet und einmal strich der Ball Millimeter am Tor vorbei. Nach dem Ausschluss von Omladic verabsäumten wir es unsere Ballbesitzphase in zählbare Erfolge umzumünzen. Bei uns ist noch nicht Schluss, wir haben drei Testspiele vereinbart und trainieren bis 21. Dezember."

Landesliga: UFC Fehring – FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, 3:0 (1:0)

94 Tobias Hoeber 3:0

77 Josip-Domagoj Hranilovic 2:0

16 Felix Glanz 1:0

Aufstellungen: Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Benjamin Glanz, Julian Fabian, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilovic - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Marco Lindner - Felix Glanz, Daniel Pöltl



Ersatzspieler: Johannes Fuchs, Tobias Höber, Maximilian Lindenmann, Jan Patrick Unger, Tobias Koller, Leonhard Kaufmann



Trainer: Rainer Pein

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Harald Postl, Emir Redzic (K), Michael Hutter, Lind Hajdari, Lukas Hirschböck, Can Kisa, Nelson Prenner, Tobias Wilfinger, Sam Schutti, Damjan Kovacevic, Tobias Pfeffer



Ersatzspieler: Florian Faist, Samir Mujkanovic, Julian Chris Derkovits, Matthias Postl, Marcel Laschet, Erik Schellenberger



Trainer: Markus Karner by René Dretnik Fotos: RIPU Sportfotos

