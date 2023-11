In Unterzahl: SC Bruck/Mur deklassiert FC Schladming

Details Freitag, 10. November 2023 22:54

FC Hohenhaus Tenne Schladming blieb gegen SC Stadtwerke Bruck/Mur chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. SC Bruck/Mur ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Schladming einen klaren Erfolg. Detail am Rande: Für die Gäste ist das Spiel gegen Bruck das einzige Derby in der Landesliga. Und dafür müssen die Ennstaler 143 Kilometer fahren - in eine Richtung wohlgemerkt.

Zuerst Doppelpack, dann Rot - Lorenz Reisinger von Bruck

Führung und Ausgleich

Dabei hätte die Partie zunächst ganz anders verlaufen können. Die Schladminger starten nämlich druckvoll und ein Verteidiger kann gerade noch vor Krammel retten, der durchgewesen wäre. Wenige Augenblicke später wieder eine tolle Aktion der Ennstaler, doch wieder kein Treffer. Bruck macht es in der Folge besser. Für das erste Tor sorgte Matthias Pagger. In der 16. Minute traf der Spieler von Bruck/Mur ins Schwarze. Weikl mit einem haarsträubenden Fehler und Pagger lässt sich nicht zwei Mal bitten. Geschockt zeigte sich Schladming jedoch nicht. Nur wenig später war Sebastian Auer mit dem Ausgleich zur Stelle (21.) - Marke Traumtor - wunderschöner Schuss. Schon zuvor hatten die Brucker auf der Linie geklärt Mit einem schnellen Doppelpack (43./44.) zum 3:1 schockte Lorenz Reisinger den Gast. Mit der Führung für SC Stadtwerke Bruck/Mur ging es in die Halbzeitpause.

Bruck zieht davon

In der zweiten Halbzeit schwächen sich die Brucker selbst. In der 67. Minute schickte Schiedsrichter Senaid Covic Reisinger von den Gastgebern mit Rot vom Platz. Trotz Unterzahl hält Bruck dagegen. Für ruhige Verhältnisse sorgte Mark Riegel, als er das 4:1 für SC Bruck/Mur besorgte (83.). Den Vorsprung von Bruck/Mur ließ Leke Krasniqi in der 85. Minute anwachsen. Letztlich feierte SC Stadtwerke Bruck/Mur gegen FC Hohenhaus Tenne Schladming nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Den Kampf um die Klasse geht SC Bruck/Mur in der Rückrunde von der elften Position an. Bruck/Mur erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

FC Schladming muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom 13. Platz angehen. Die formschwache Abwehr, die bis dato 32 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Schladming in dieser Saison. FC Hohenhaus Tenne Schladming rutschte weiter ab und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Dreier.

Fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat SC Stadtwerke Bruck/Mur momentan auf dem Konto. Nun musste sich FC Schladming schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 08.03.2024 empfängt SC Bruck/Mur dann im nächsten Spiel den SC Copacabana Kalsdorf, während Schladming am gleichen Tag bei SK Raiffeisen Fürstenfeld antritt.

Stimme zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter): "Wir haben nach langer Zeit wieder gezeigt, wozu wir im Stande sind. Heute gilt ein Pauschallob. Wie wir in den letzten Minuten Moral gezeigt haben, war großartig. Jetzt wollen wir noch ein gutes Ergebnis gegen Heiligenkreuz, bevor es in wohlverdiente Winterpause geht."

Aufstellungen:

Bruck/Mur: Lukas Thonhofer - Cajetan Beutle, Aleksandar Shalev, Jonas Thürschweller, Gjergj Shabani (K), Nico Dormann - Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Stipo Grgic, Lorenz Reisinger - Lukas Tomic



Ersatzspieler: Marcel Kai Maierhofer, Benjamin Hadzic, Lukas Macher, Mark Riegel, Leke Krasniqi, Marcel Katic



Trainer: Dinan Pusculovic

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Christian Krenn - Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Akos Fodor, Thomas Weikl, Andre Unterberger - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Daniel Krammel



Ersatzspieler: Robin Kerschbaumer-Gugu, Antonio Solaja, Christoph Kollau, Lorenz Petscharnig, Andreas Burgsteiner, Kilian Danklmayer



Trainer: Peter Halada

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – FC Hohenhaus Tenne Schladming, 5:1 (3:1)

85 Leke Krasniqi 5:1

83 Mark Riegel 4:1

44 Lorenz Reisinger 3:1

43 Lorenz Reisinger 2:1

21 Sebastian Auer 1:1

16 Matthias Pagger 1:0

