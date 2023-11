In Minute 97: Dzakovac rettet FC Gamlitz Punkt gegen SK Fürstenfeld

Details Samstag, 11. November 2023 14:04

Jeweils einen Punkt holten FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz und Fürstenfeld an diesem Freitag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Dabei lag Fürstenfeld bis zur 90. Minute mit 2:0 voran, ehe die Gamlitzer noch ausgleichen konnten.

Keine Tore

Die erste Halbzeit endete torlos. Die Gamlitzer dominierten die Partie spielstark, konnten jedoch nicht zu gefährlichen Situationen vor dem Tor der Gäste kommen. In der 15. Minute gab es den ersten Torschuss der Heimmannschaft, als Sundl auf Rode spielte, aber der Abschluss zu locker auf das Tor geriet. Die Gäste aus Fürstenfeld erhielten in der 19. Minute eine Gelbe Karte für Sebastian Prattes.

In der 37. Minute hatten die Gäste aus Fürstenfeld plötzlich eine Chance, allein vor dem Tor, aber der Abschluss war nicht gut genug, und der Gamlitzer Torhüter konnte parieren. Bis zur Halbzeit blieb es bei einem ausgeglichenen Spiel ohne Tore.

Verrückte Schlussphase

Im zweiten Durchgang sieht das Publikum ein ausgeglichenes Spiel. Es gab immer wieder gefährliche Bälle in Strafraum. Die Partie wurde in den letzten Minuten von Verletzungsunterbrechungen geprägt (64. Minute). Dann fast das 1:0 in der 69. Minute, als Hiden einen Kopfball an die Stange setzte.

In der 77. Minute gelang SK Fürstenfeld der Führungstreffer durch Oliver Bacher. Jetzt war Gamlitz gefordert. Die Gastgeber werfen alles nach vorne. Anstatt des Anschlusstreffers fällt dann aber das 2:0. Andreas Glaser, der zuvor eingewechselt wurde, ist erfolgreich. Das Spiel ist aber noch nicht vorbie. In der 90. Minute erzielte Philip Bruno Fuchs das 1:2 für FC Gamlitz. Und die Heimischen drückten weiter. Und tatsächlich, in der 97. Minute gelingt den Gamlitzern das 2:2. Kenan Dzakovac bringt den Gamlitzern mit seinem Treffer einen Punkt, denn Augenblicke darauf ist das Spiel vorbei.

Offensiv sticht FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 34 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. FC Gamlitz verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich Gamlitz weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Fürstenfeld momentan auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam SK Raiffeisen Fürstenfeld auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Mit diesem Unentschieden verpasste Fürstenfeld die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich SK Fürstenfeld trotzdem und steht nun auf Rang drei.

Stimme zum Spiel:

Sascha Stocker (Trainer Fürstenfeld): "Natürlich ist das Ergebnis nach diesem Spielverlauf für uns enttäuschend und wir hätten gerne den Dreier mitgenommen. In dieser Liga entscheiden jedoch Woche für Woche Kleinigkeiten und diesmal hatten wir die entscheidenden Momente in der Schlussphase gegen uns. Gamlitz ist eine sehr starke Mannschaft und wir haben sie an den Rand einer Niederlage gebracht. Ich hätte lieber 26 Punkte, aber 24 Punkte sind auch eine solide Grundlage für eine spannende Rückrunde."

Aufstellungen:

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Gabriel Rode (K), Jan-Markus Hiden, Franz Christopher Sundl, Kenan Dzakovac, Boris Planeta, Timotej Mate, Moritz Wolkinger, Alen Polanec, Fabian Maurice Neuhold, Ivan Mihaljevic



Ersatzspieler: Endrit Basha, Martin Oberluggauer, Philip Bruno Fuchs, Marcel Philipp Berghofer, Petar Turkovic



Trainer: Zoran Begic

Fürstenfeld: Lucas Wabnig - David Fritz, Andreas Wilfling (K), Mario Krammer, Christoph Friedl - Jan Meimer, Tobias Goldgruber, Andreas Kleindienst, Sebastian Prattes - Oliver Bacher, Florian Jessenitschnig



Ersatzspieler: Michael Grassmugg, Andreas Glaser, Maximilian Mittendrein, Jan Felix Ritter, Andre Kaiser, Nikolaus Pummer



Trainer: Sascha Stocker

Landesliga: FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 2:2 (0:0)

97 Kenan Dzakovac 2:2

90 Philip Bruno Fuchs 1:2

89 Andreas Glaser 0:2

78 Oliver Bacher 0:1

