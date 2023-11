Kein Sieger bei Ilzer SV gegen ASK Köflach

Details Samstag, 11. November 2023 23:44

Ein intensives Spiel, das durch eine solide Defensive und mangelnde Durchschlagskraft in der Offensive geprägt war. So stellte sich das Duell zwischen dem Ilzer SV Und dem ASK Köflach dar. Beide Mannschaften hatten ihre Momente, konnten jedoch keine zwingenden Chancen in Tore umwandeln. Das Unentschieden spiegelt die ausgeglichene Leistung beider Teams wider, wobei Ilzer SV in der zweiten Halbzeit insbesondere die Köflacher besser vom eigenen Tor fernhielt. Der verschossene Elfmeter in der Schlussphase wird sicherlich für Gesprächsstoff sorgen. Beide Teams können nun in der Winterpause an ihrer Form arbeiten und sich auf die kommenden Herausforderungen im Frühjahr vorbereiten.

Keine Treffer

Die erste Halbzeit begann ohne zwingende Chancen, wobei ASK mochart Köflach feldüberlegen war und einen klaren Ballbesitzvorteil hatte. Jedoch konnte keine Chance erwähnt werden, die besonders erwähnenswert war. Ilzer SV verteidigte gut und hielt die Gastgeber vom eigenen Tor fern.

Die zweite Halbzeit setzte sich in ähnlichem Stil fort, wobei Hofmann Personal Ilzer SV es schaffte, ASK mochart Köflach besser vom eigenen Tor fernzuhalten. In der 60. Minute gab es einen Doppelwechsel bei Hofmann Personal Ilzer SV: Lukas Ritter wurde ausgewechselt, und Melih Tepegoez kam ins Spiel. Die Ilzer SV-Abwehr blieb stabil und verhinderte gefährliche Aktionen der Gastgeber.

Weiter spannend

In der 75. Minute wurde ein Schnittstellenpass durch die Kette der Köflacher gespielt. Tepegoez schlenzte den Ball von links im 16er am Tor vorbei, eine vielversprechende Aktion, die jedoch nicht zum Torerfolg führte. In dieser Phase zeigte Ilzer SV eine verbesserte Leistung in der Offensive.

Die Schlussminuten wurden besonders aufregend, als Ilzer SV in der 88. Minute einen Foulelfmeter erhielt. Doch diese vielversprechende Gelegenheit vergeben, als der Elfmeter verschossen wurde. Ein wichtiger Moment, der das Unentschieden besiegelte.

In der 87. Minute erfolgte ein Wechsel bei Hofmann Personal Ilzer SV: Marcel Tunst wurde ausgewechselt, und Nico Bauer kam ins Spiel. Trotz einiger vielversprechender Momente endete das Spiel schließlich torlos mit einem Endstand von 0:0.

Christof Seidl (Trainer Ilz): "Auf schweren Platzverhältnissen kamen wir nur schwer ins spiel, defensiv mussten wir sehr viel investieren, um gegen gute Köflacher wenig zuzulassen, und offensiv gelang uns wenig. In Halbzeit hatten wir gegen den Ball besser zugriff und konnten Köflach gut von unserem Tor weghalten, bzw nun auch offensiv Nadelstiche setzen. Leider scheiterte Tepegöz aus aussichtsreicher Position und vor allem Friedl mit einem Elfmeter kurz vor Schluss. Alles in allem wohl ein gerechtes Remis, mit einem weinenden Augen wegen dem verschossenen Elfer."

