Kein Sieger bei Gamlitz gegen Lafnitz - Fuchs rettet Unentschieden

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich FC Gamlitz und die Zweitvertretung von Lafnitz mit 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Jura Stimac traf zur Lafnitzer Führung

Die Gäste traten von Beginn an sehr stark auf und kamen bereits in der 6. Minute zur ersten Tormöglichkeit. Nach einer schlechten Klärung des Gamlitzer-Keepers Matej Andrejc musste ein Gamlitzer Verteidiger auf der Linie retten.

So grün hat der Gamlitzer Rasen schon lange nicht mehr ausgesehen. Da wurde in der Winterpause daran gearbeitet. Monkey47, Ticker-Reporter

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Jura Stimac sein Team in der zwölften Minute. Ein Ball wurde von der Gamlitzer Innenverteidigung schlecht geblockt und gelangte in die Reihe der Gäste. Tormann war auch keiner mehr da, somit war es für den Stürmer ein leichtes, den Ball über die Linie zu drücken.

Alen Polance scheiterte vom Elfmeterpunkt

In Minute 42 entschied Schiedsrichter Gerhard Wango völlig zurecht auf Strafstoß. Alen Polanec legte sich den Ball zurecht und blieb im Duell mit Lafnitz-Keeper Leonhard Gabbichler zweiter Sieger - er hielt den Penalty. Somit ging es mit der knappen Führung für Lafnitz II in die Kabinen.

In der 61. Minute traf Lafnitz nur die Stange - das wäre es vermutlich gewesen. In Minute 67 bewies Gamlitz-Coach Zoran Begic bei einem Doppeltausch (Philip Bruno Fuchs für Jonas Jauk und Gabriel Rode für Moritz Wolkinger) ein Goldhänchen. Den der eingewechselt Fuchs traf nach einer schönen Flanke von Kenan Dzakovac zum 1:1 Ausgleich per Kopf (73.)

Dominik Oswald sah die Ampelkarte

Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte das Heimteam in der 73. Minute, als Dominik Oswald mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz und SV Lafnitz II spielten unentschieden.

Mit diesem Unentschieden verpasste der Gast die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle fiel Lafnitz II sogar ab und steht nun auf Rang zwölf. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein. FC Gamlitz kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit drei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet SV Lafnitz II derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Gamlitz tritt am kommenden Freitag bei Hofmann Personal Ilzer SV an, Lafnitz II empfängt am selben Tag UFC Fehring.

Duell im Mittelfeld: Stefan Trimmel (Lafnitz) und Moritz Wolkinger (Gamlitz)

Stimmen zum Spiel:

Zoran Begic, Trainer Gamlitz:

"Schade, dass wir in einer Phase, in der wir den Ausgleich machen und das Spiel gefühlt dabei war, in unsere Richtung zu kippen, einen Ausschluss gegen uns hinnehmen müssen. So ist es dann ein Punkt, den wir aufgrund der sehr hohen Qualität des Gegners und der Tatsache, dass wir die letzten 20 Minuten in Unterzahl spielen mussten, sehr gerne nehmen."

Benjamin Posch, Trainer Lafnitz:

"„Gutes Spiel der Jungs im eigenen Ballbesitz gegen einen starken Gegner. Leider ist es uns nicht gelungen, die vorhandenen Chancen zu nutzen. Die Leistung der Mannschaft bringt eine gute Energie für die nächste Woche, wo der Tabellenführer auf uns wartet.Hervorzuheben ist heute die Leistung unseres 17-jährigen Tormanns, Leonhard Gabbichler, der kurz vor der Pause einen Elfer gehalten hat.“

Landesliga: FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz – SV Lafnitz II, 1:1 (0:1)

70 Philip Bruno Fuchs 1:1

12 Jura Stimac 0:1

Aufstellungen:

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Martin Oberluggauer (K), Michael Lercher, Franz Christopher Sundl, Kenan Dzakovac, Boris Planeta, Timotej Mate, Moritz Wolkinger, Alen Polanec, Jonas Jauk, Dominik Oswald

Ersatzspieler: Endrit Basha, Gabriel Rode, Philip Bruno Fuchs, Nico Zürngast, Fabian Maurice Neuhold, Ivan Mihaljevic

Trainer: Zoran Begic , BEd

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Leonhard Gabbichler - Nikolasz Ticián Nagy, Georg Grasser (K), Stefan Trimmel, Christoph Prasch - Mink Martin Peeters, Michael Preisinger, Edon Murataj - Jura Stimac, Zvonimir Plavcic, Maro Vrdoljak

Ersatzspieler: Maximilian Gaugl, Huba Homann, Viktor Drocic, Nico Resch, Jan Moser

Trainer: Benjamin Posch , MSc

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland (Galerie)

