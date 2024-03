Prenner-Goldtor bringt Eggendorf/Hartberg Amateuren drei Punkte gegen den Ilzer SV

Details Sonntag, 17. März 2024 09:17

Eggendorf/Hartberg Amat. trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen Ilzer SV davon. Hundertprozentig überzeugen konnte Eggendorf/Hartberg dabei jedoch nicht. Das Hinspiel hatte Ilz mit 3:2 gewonnen.

Gelb-Rot kurz vor der Pause

Die Ilzer starten besser ins Spiel. Nach nur wenigen Augenblicken die erste Top-Chance. Gölles verlängert einen Einwurf auf Wetl, der aus kurzer Distanz per Kopf am Goalie scheitert. Nach einer Viertelstunde die erste Torannäherung der Hartberger, aber der Kopfball geht weit vorbei. Im Gegenzug ist es wieder Ilz, im eins gegen eins scheitert Kuwal aber am Goalie. Dann wird Hartberg stärker. Kröpfl kommt kurz vor der Pause aus 7 Metern unbedrängt zum Abschluss, aber er trifft nur die Latte - der Ball springt wieder heraus und war nicht über der Linie. Im Anschluss kann der Torhüter klären. Christoph Gruber vom Ilzer SV sah in der 46. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels.

Hartberg geht in Führung, Ilz riskiert

Die Hartberger kommen schwungvoll aus der Kabine, aber Cerma pariert aus spitzem Winkel, den Abpraller kann niemand verwerten. Auch in der Folge bestimmen die Hartberger das Spiel und es sollte auch nicht lange dauern, ehe es 1:0 steht. Nach einem Missverständnis taucht der eingewechselte Prenner allein vor Cerma auf und bleibt cool. Die Ilzer werfen zwar alles nach vorne in der Schlussphase, es bleibt aber beim Sieg der Gastgeber.

Nelson Prenner brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. über die Linie (68.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gastgebern und Ilzer SV aus.

Bei Eggendorf/Hartberg Amat. präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Durch den Erfolg rückte Eggendorf/Hartberg auf die sechste Position der Landesliga vor. Neun Siege und acht Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Eggendorf/Hartberg.

Ilz findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag tritt FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. bei SV Raiffeisen Wildon an, während Hofmann Personal Ilzer SV einen Tag zuvor FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Markus Karner (Trainer Hartberg): "Der SV Ilz überließ uns zu Beginn des Spieles das Spielgerät und wartete auf mögliche Umschaltmomente. Mit Minute 25 übernahmen wir die totale Spielkontrolle mit zahlreichen gelungenen Angriffskombinationen,die der Gegner nur durch taktische oder grob fahrlässige Fouls stoppen konnte. Nach der Führung verabsäumten wir es den Deckel frühzeitig drauf zu machen, so blieb es bis zum Schlusspfiff spannend und umkämpft. In Ilz wird tolle Trainerarbeit geleistet, was sich am Spielfeld wieder spiegelt! Pauschallob an unsere Mannschaft, die sich an diesem Tag über die geforderten Mentalitätsmerkmale belohnte."

Christof Seidl (Trainer Ilz): "Wir waren sehr gut auf Hartberg und deren System eingestellt, sodass Hartberg kaum spielerische Mittel fand uns auszuspielen, einzig über Kröpfl waren sie nach Standards brandgefährlich. Wir hatten auch zwei Top-Chancen, um in Führung gehen zu müssen. Der Ausschluss machte die Sache nochmals schwerer und Hartberg konnte dann eine Unachtsamkeit nutzen. Dennoch hatten wir noch gute Situationen, um auszugleichen. Schade, im Endeffekt wäre mehr drinnen gewesen."

Aufstellungen:

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Maximilian Pußwald, Emir Redzic (K), Damjan Kovacevic, Mario Kröpfl, Lukas Hirschböck, Samir Mujkanovic, Thomas Rotter, Tobias Pfeffer, Matthias Postl, Sam Schutti, Erik Schellenberger



Ersatzspieler: Harald Postl, Can Kisa, Nelson Prenner, Marcel Laschet, Tobias Stoppacher, Lukas Pfleger



Trainer: Markus Karner

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Manuel Cerma, Christoph Gschiel, Stefan Gölles, Melih Tepegöz, Clemens Seifried, Patrick Ramminger, Jonas Ferdinand Kohl, Michael Kuwal (K), Markus Hadler, Christoph Gruber, Fabian Wetl



Ersatzspieler: Stefan Trummer, Andreas Julian Tatschl, Lukas Ritter, Marvin Rath, Marcel Tunst, Nico Bauer



Trainer: Christian Scheer

Landesliga: FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. – Hofmann Personal Ilzer SV, 1:0 (0:0)

68 Nelson Prenner 1:0

