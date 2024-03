Im Keller brennt noch Licht! SV Frauental gewinnt "Sechs-Punkte-Spiel" beim USV Gnas!

Details Freitag, 22. März 2024 22:08

Duell der im Jahr 2024 noch punkt- und sieglosen Teams der steirischen Landesliga am Freitagabend in Runde 18, dazu das Aufeinandertreffen des Vorletzten USV Gnas mit dem aktuellen Schlusslicht SV Domaines Kilger Frauental. Nachdem die Kovacevic-Mannen im Hinspiel einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gaben und hernach beim 2:2 nur remisierten, ging man diesmal gegen die Schützlinge von Coach Patrick Rieger vor heimischer Kulisse gar leer aus: Denis Klinar besorgte das Goldtor für den Tabellenletzten, der damit den Anschluss wiederherzustellen und ein erstes Lebenszeichen im Zuge der "Mission Klassenerhalt" zu entsenden vermochte - 0:1.

Sehenswerter Treffer komplettiert ansehnliche Anfangsphase

Beide Mannschaften legten ambitioniert los, war die erste konkrete Tormöglichkeit eine Zeitfrage: Nach einem unwiderstehlichen Tempoantritt auf der linken Außenbahn von Johnannes Unegg fand dessen flache Hereingabe den an der zweiten Stange eingelaufenen David Fink - Schussball in Rückenlage, über die Querlatte (5.). Ein Raunen ging durch die Menge der in dieser Saison nicht unbedingt erfolgsverwöhnten Gnaser Anhängerschaft!

Hernach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem hier wie dort mit offenem Visier an die Sache herangegangen wurde. Apropos Visier: Dieses hatte Denis Klinar in Minute 21 perfekt eingestellt, als der etatmäßige Innenverteidiger infolge einer Freistoß-Flanke von links nach der unzureichenden Klärung im Strafraum am 16er-Rand zum "Handkuss" kam. Der Schussball des 32-jährigen Slowenen legte eine eindrucksvolle Flugbahn hin und schlug im linken oberen Eck hinter Michael Sammer ein - 0:1.

Als sich die Teams ein wenig aufeinander abgestimmt hatten und die Partie weitestgehend ausgeglichen daher kam, verteilten die Heimischen in Form eines verheerenden Fehlpasses eine Einladung für Borna Marton. Dieser hatte freie Fahrt in Richtung Michael Sammer, hob die Kugel jedoch sowohl über diesen als auch neben das Tor des USV Gnas (34.) - der Pausenstand war besiegelt.

Gnas drückt, Frauental verteidigt und kontert - am Spielstand ändert sich nichts

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Heimischen ein anderes Gesicht, waren vor rund 500 Zuschauern sichtlich um den Ausgleichstreffer bemüht, haderten jedoch mit mangelnder Durchschlagskraft. Mit Ausnahme zweier gefährlicher Abschlussversuche von David Fink und Leonhard Kaufmann sowie einem von Keeper Daniel Paul über die Querlatte gedrehten Freistoß-Flugball sprang wenig Gefährliches heraus - dazu kamen zahlreiche geblockte sowie misslungene Schussversuche aus der Distanz.

Der Gast aus Frauental fokussierte sich in Akt zwei in erster Linie auf eine solide Darbietung in der Defensive, hatte aus Kontern heraus durch Dominik Weiss (58.), der per Volley im kurzen Eck an der Rettungstat von Michael Sammer scheiterte, und einer Umschalt-Überzahlsituation in der Nachspielzeit sogleich aber auch zwei Großchancen auf eine vorzeitige Entscheidung. Die es final aber gar nicht bedurfte, da das 0:1 bis zum Schlusspfiff hin an Gültigkeit behielt.

Wichtiger Sieg für das Team von Trainer Patrick Rieger

Statistisches & Ausblick

In der Tabelle liegt Gnas nach der Pleite weiter auf dem 15. Rang. 21 Treffer konnte man in dieser Saison erst erzielen. Die Südoststeirer kassierten nun bereits die elfte Niederlage in der laufenden Saison. Ansonsten stehen noch vier Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Die Leermeldung gegen den direkten Kontrahenten aus Frauental war bereits die dritte am Stück.

Trotz der drei Zähler machte SV Domaines Kilger Frauental im Klassement noch keinen Boden gut, hat mit nun elf Punkten jedoch den Anschluss an Gnas (15) wiederherstellen können, liegt indes zehn hinter dem Drittletzten Ilz und dem SC Bruck/Mur. Drei Siege, zwei Remis und 13 Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Frauental beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Am kommenden Samstag trifft USV Gnas auf FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, SV Domaines Kilger Frauental spielt tags zuvor gegen Tus Heiligenkreuz am Waasen.

Patrick Rieger (Trainer Frauental):

"Aufgrund der Tormöglichkeiten aus dem Spiel heraus ein absolut verdienter Sieg von uns!

Die 3 Punkte gegen einen direkten Konkurrenten in der Tabelle sind für uns natürlich auch enorm wichtig und Balsam auf unseren holprigen Frühjahrsstart."

Startelf USV Gnas: Michael Sammer - Marco Trummer, Rene Wagist, Tobias Kölli - Raphael Kniewallner (K), Daniel Rossmann, Daniel Zimmermann, Clemens Lerner, David Fink - Johannes Unegg, Leonhard Kaufmann



Ersatzspieler: Sebastian Haas, Sebastian Roth, Marc Pöllitsch, Andreas Koch, Fabian Horvat, Stefan Thomas Strohmaier



Trainer: Marko Kovacevic

Startelf SV Domaines Kilger Frauental: Daniel Paul (K) - Konrad Frölich, Denis Tubic, Denis Klinar - Sebastian Mann, Thomas Fauland, Borna Marton, Julian Christof, Manuel Christof - Dominik Weiss, Christian Dengg



Ersatzspieler: Julian Kalpacher, Nardi Lazaric, Felix Weber, Christof Hartinger, Martin Gosch, Stefan Leitinger



Trainer: BEd Patrick Rieger

Landesliga: USV Gnas – SV Domaines Kilger Frauental, 0:1 (0:1)

20 Denis Klinar 0:1

Details

