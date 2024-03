Auswärtssieg bei Ilz - FC Gamlitz beendet Sieglos-Serie

Details Freitag, 22. März 2024 22:28

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Hofmann Personal Ilzer SV. Auf dem Papier ging FC Gamlitz als Favorit ins Spiel gegen Ilzer SV – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Die Heimischen waren bei dieser Begegnung chancenlos.

Moritz Wolkinger sorgte für den 3:0 Endstand

Zerfahrene erste Halbzeit

In den 45 Minuten sahen die 560 Besucher eine sehr zerfahrene Partie mit vielen Fehlern und Ballverlusten. Die erste Halbzeit endete deshalb auch ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

In der zweiten Spielhälfte wendete sich das Blatt. Nach einem Ballverlust der Ilzer Verteidigung brachte Jonas Jauk den FC Gamlitz in der 68. Spielminute in Führung. Ilz geriet deutlicher in Rückstand, als FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz auf 2:0 erhöhte (81.). Diesmal nutzte David Katzianschütz den Abwehrfehler eiskalt aus.

Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Moritz Wolkinger für einen Treffer sorgte (93.). Schließlich strich FC Gamlitz die Optimalausbeute gegen Hofmann Personal Ilzer SV ein.

So steht es um die Teams

Zu mehr als Platz 14 reicht die Bilanz von Ilzer SV derzeit nicht. Die Gastgeber verbuchten insgesamt sechs Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Die Situation bei Ilz bleibt angespannt. Gegen Gamlitz kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem Dreier sprang FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz auf den fünften Platz der Landesliga. Die Offensivabteilung des Gasts funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 38-mal zu. Sieben Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat FC Gamlitz derzeit auf dem Konto. Gamlitz beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Hofmann Personal Ilzer SV stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei UFC Fehring vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz SV Raiffeisen Wildon.

Stimmen zum Spiel:

Christian Scheer, Trainer Ilz:

"Das war heute eine verdiente Niederlage. Wir haben uns die drei Gegentreffer selber geschossen. Bis auf zwei Kleinigkeiten waren wir nach vorne hin nie gefährlich. Gamlitz hat unsere Fehler gut ausgenutzt und daher auch verdient gewonnen!"

Zoran Begic, Trainer Gamlitz:

"Gratulation an das Team! Der Sieg ist in der Höhe verdient. In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel zwar unter Kontrolle, ohne zu zwingenden Torchancen zu kommen. In der zweiten Hälfte haben wir dann auch von unserer enormen Qualität im Kader profitiert, wir können zurzeit wechseln, ohne auch nur 1% an individueller Qualität einzubüßen.

Aber im Endeffekt war heute entscheidend, dass wir es geschafft haben, unsere individuelle Qualität zu einer Teamleistung zu machen, wo jeder für jeden alles gibt. Wenn wir es weiterhin so hinbekommen, diesen Teamspirit auf den Platz zu bringen, dann wird es eine geile Saison für uns!"

Landesliga: Hofmann Personal Ilzer SV – FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz, 0:3 (0:0)

93 Moritz Wolkinger 0:3

81 David Katzianschuetz 0:2

68 Jonas Jauk 0:1

Aufstellungen:

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Manuel Cerma, Christoph Gschiel, Stefan Gölles, Melih Tepegöz, Lukas Ritter, Clemens Seifried, Patrick Ramminger, Jonas Ferdinand Kohl, Michael Kuwal (K), Markus Hadler, Alexander Pieber



Ersatzspieler: Stefan Trummer, Andreas Julian Tatschl, Simon Paier, Marcel Tunst, Tobias Breitenberger, Nico Bauer



Trainer: Christian Scheer

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Endrit Basha, Michael Lercher, Jan-Markus Hiden, Kenan Dzakovac, Boris Planeta, Timotej Mate, Moritz Wolkinger, Alen Polanec, Fabian Maurice Neuhold, Jonas Jauk, Ivan Mihaljevic (K)



Ersatzspieler: Matej Andrejc, Franz Christopher Sundl, Philip Bruno Fuchs, Nico Zürngast, David Katzianschütz, Sandro Sabathy



Trainer: Zoran Begic , BEd

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

