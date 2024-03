Duell der Unbesiegten: FC Schladming und SV Tillmitsch trennen sich unentschieden

Details Freitag, 22. März 2024 23:03

Im Spiel FC Hohenhaus Tenne Schladming gegen SV Tillmitsch trennten sich die Gegner mit einem 1:1-Remis. Der FC Schladming erwies sich gegen SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten aber nicht heraus. Die Hausherren hielten über 60 Minuten mit zehn Mann wacker dagegen.

Sven Dodlek traf nur die Stange

Die erste Möglichkeit in dieser Begegnung hatten die Gäste aus der Südsteiermark. Sven Dodlek traf nach einem Konter nur die Stange. Zwölf Minuten waren gespielt, als Marijan Blazevic vor 1.001 Zuschauern die Führung für Schladming besorgte. Nach einem Freistoß von Andre Unterberger versenkte der Routinier das Runde im Eckigen.

Rote Karte für Antonio Solaja

Die Gäste wollten jetzt den Spieß schnell umdrehen - nach einer Maßflanke von Thomas Maier streifte Daniel Bernsteiner den Ball nur mit dem Kopf - knapp daneben! Nur wenige Minuten später spielte Maier Timotej Polanc in den Lauf - Antonio Solaja zog die Notbremse und sah dafür die rote Karte. Den daraus resultierenden Elfmeter verwertete David Schloffer (26.)

Marijan Blazevic mit dem 1:0

Mit numerischer Überlegenheit waren die Gäste weiterhin erpicht darauf die Entscheidung herbeizuführen - immer wieder zog Polanc allen auf und davon - der Ball wollte aber nicht im Kasten landen. Der 1:1 Pausenstand hatte aber dennoch bis zum Schlusspfiff durch Referee Harald Ranz Bestand - die Hausherren machten die Schotten hinten dicht und setzten allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung. Bitter für Tillmitsch: Neben Bernsteiner musste auch Emir Dautovic wegen einer Verletzung ausgewechselt werden.

Daniel Bernsteiner feierte nach seiner Verletzung sein Debüt in der Startelf, musste aber verletzungsbedingt wieder raus

So steht es um die Teams

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel FC Hohenhaus Tenne Schladming in der Tabelle auf Platz zwölf. Insbesondere an vorderster Front kommt Schladming nicht zur Entfaltung, sodass nur 26 erzielte Treffer auf das Konto von FC Schladming gehen. Sieben Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat FC Hohenhaus Tenne Schladming momentan auf dem Konto. FC Schladming baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus - bleibt aber weiterhin in der Rückrunde ohne Niederlage.

Heisses Duell: Sebastian Auer (Schladming) gegen Thomas Maier (Tillmitsch)

Sicherlich ist das Ergebnis für SV Tillmitsch nicht zufriedenstellend, doch in Schladming werden sich noch viele andere Teams die Zähne ausbeissen. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Zehn Siege, drei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Schladming stellt sich am Donnerstag (19:00 Uhr) bei SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SV Tillmitsch den SC Kalsdorf.

Auch Emir Dautovic verletzte sich

Stimmen zum Spiel:

Peter Halada, Trainer Schladming:

"Es war ein unglaubliches Spiel vor fantastischen Zuschauern. Unsere Fans geben uns wahnsinnig viel Kraft. Unser Spiel hat mit Fußball zwar nicht viel zu tun gehabt, aber wir haben unglaublich gekämpft. Tillmitsch hat keine Ideen gehabt gegen unsere Abwehr durchzukommen. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs. Mit zehn Mann muss man gegen den Titelkandidaten einmal so auftreten. Immerhin hat Tillmitsch einen Kader, der mit Spielern gespickt ist, die schon viel höher gespielt haben. Das haben wir nicht."

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"Wir haben in der ersten Halbzeit die eine oder andere Tormöglichkeit ausgelassen. Aufgrund der zweiten Hälfte geht das Unentschieden aber in Ordnung. Kompliment an Schladming, sie haben gut verteidigt. Und auch die Kulisse war sensationell, tausend Besucher haben für eine tolle Stimmung gesorgt."

David Schloffer verwertete den Strafstoß

Landesliga: FC Hohenhaus Tenne Schladming – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 1:1 (1:1)

26 David Kevin Schloffer 1:1

12 Marijan Blazevic 1:0

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Maximilian Gebauer - Kilian Danklmayer, Leonhard Ettlmayr (K), Thomas Weikl, Andre Unterberger - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Antonio Solaja, Marijan Blazevic



Ersatzspieler: Christian Krenn, Martin Reiter, Christoph Kollau, Michael Kraft, Andreas Burgsteiner, Akos Fodor



Trainer: Peter Halada

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - David Immanuel Otter (K), Emir Dautovic, Bostjan Bizjak, Sebastian Jost - Sven Dodlek, Philipp Posch, David Kevin Schloffer, Thomas Maier, Timotej Polanc - Daniel Johannes Bernsteiner



Ersatzspieler: Patrick Krenn, Haris Hrustan, Dominic Andre Langbauer, Simon Johannes Scheucher, Paul Krizanac, Adam Radai



Trainer: Bernd Windisch by René Dretnik Fotos: RIPU Sportfotos (Galerie)

Details

