FC Schladming weiter in Top-Form - klarer Sieg beim SV Lebring

SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring konnte FC Hohenhaus Tenne Schladming nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Im Hinspiel hatte SV Lebring durch einen 3:0-Erfolg bei FC Schladming die drei Punkte eingefahren.





Schladming schockt Lebring

Schladming erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Simon Petscharnig traf in der sechsten Minute mit einem Schuss von der Mittellinie zur frühen Führung. Mit der Führung im Rücken wollen die Ennstaler nachlegen, was auch gelingen sollte. Marcel Ruckhofer trug sich in der 21. Spielminute in die Torschützenliste ein. Lebring tut sich hingegen sehr schwer. Man kommt überhaupt nicht ins Spiel, während Schladming sich weitere Top-Chancen erspielt. Die Hintermannschaft von Lebring rettet sich dann aber ohne weiteren Gegentreffer in die Pause.

Klare Sache

Im zweiten Durchgang agieren die Lebringer offensiver. Man riskiert mehr. Anstatt des Anschlusstreffer fällt die Entscheidung. Mit einem Doppelpack (70./74.) zum 4:0 schockte Leonhard Ettlmayr die Heimmannschaft. In derselben Minute war Christoph Martschinko von SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring des Platzes verwiesen worden. In der Schlussphase gelang Jonas Lang per Elfer noch der Ehrentreffer für SV Lebring (84.). Ein starker Auftritt ermöglichte FC Hohenhaus Tenne Schladming am Donnerstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Lebring.

Bei SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). Trotz der Schlappe behält SV Lebring den achten Tabellenplatz bei. Die Situation bei Lebring bleibt angespannt. Gegen FC Schladming kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die drei Zähler katapultierten Schladming in der Tabelle auf Platz fünf. Die Gäste sind seit vier Spielen unbezwungen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring tritt am kommenden Freitag beim SC Kalsdorf an, FC Hohenhaus Tenne Schladming empfängt am selben Tag ASK Mochart Köflach.

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Was soll ich noch sagen. Allein das Ergebnis spricht für sich. Die Mannschaft spielt unglaublichen Fußball, der Zusammenhalf stimmt. Sonst gewinnst du in Lebring nicht."

Aufstellungen:

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Martin Lanz, Stefan Greistorfer, Markus Wruntschko, Christoph Martschinko, Florian Ferk - Nikola Vuksanovic, Peter Tschernegg, Florian Gruber, Michael Hofer (K) - Benjamin Pummer



Ersatzspieler: Dominik Huberts, Herbert Rauter, Nejc Rober, Fabio Schwinger, Jonas Lang, Tobias Ehmann



Trainer: Robert Kothleitner

FC Hohenhaus Tenne Schladming:Maximilian Gebauer - Kilian Danklmayer, Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Thomas Weikl, Christoph Kollau, Akos Fodor - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig -



Ersatzspieler: Christian Krenn, Marcel Lep, Leon Grgic, Michael Kraft, Adam Resch



Trainer: Peter Halada

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – FC Hohenhaus Tenne Schladming, 1:4 (0:2)

84 Jonas Lang 1:4

74 Leonhard Ettlmayr 0:4

70 Leonhard Ettlmayr 0:3

21 Marcel Ruckhofer 0:2

6 Simon Petscharnig 0:1

Details

