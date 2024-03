ASK Köflach feiert klaren Sieg über SC Bruck/Mur

Details Samstag, 30. März 2024 10:40

ASK Köflach erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen SC Bruck/Mur. Köflach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Bruck/Mur einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte SC Stadtwerke Bruck/Mur einen 2:0-Sieg für sich reklamiert.

Starke Köflacher

Die Köflacher finden gut ins Spiel. Sie kommen auch gleich zu einer guten Gelegenheit: Zivkovic flankt links aus dem Halbfeld auf Stürmer Pistrich, dieser köpft den Ball im Lauf knapp über das Tor der Gäste. Ein Schuss der Brucker geht klar über das Tor. Petar Smoljan brachte die Gäste in der 36. Minute ins Hintertreffen - nach einem weiten Freistoß von Zivkovic kommt Smoljan an den Ball, tanzt sich durch die Abwehr und schließt ab. Der Schuss wird unhaltbar abgefälscht. Kurz vor der Pause eine weitere Top-Gelegenheit für die Gastgeber: Salika hat nach einem Pass von Zivkovic viel Platz auf der rechten Seite und kommt zum Abschluss. Der Schuss aus spitzem Winkel geht knapp am linken Kreuzeck vorbei. Nach den ersten 45 Minuten ging es für ASK Mochart Köflach und SC Bruck/Mur ohne Torerfolg in die Kabinen.

Entscheidung fällt

Die zweite Halbzeit beginnt so wie die erste aufgehört hat. Filipivoc steckt den Ball auf Pistrich durch, der von links auf den Torhüter der Gäste zuläuft. Dieser kann seinen Schuss aber abwehren. Dann machen sich die Murstädter das Leben auch noch selbst schwer. Christoph Graschi von Bruck/Mur bekam vom Unparteiischen die Rote Karte zu sehen (80.). Kurz darauf fällt das 2:0 für die Gastgeber: Der Köflacher Kapitän staubt eiskalt ab - nach einem Kopfball an die Latte steht Filipovic goldrichtig und macht das Tor. Lange haben die Hausherren nicht gebraucht, um die Überzahl in ein Tor umzumünzen. Niko Salika besorgte in der Schlussphase schließlich auch noch den dritten Treffer für die Heimmannschaft (83.). Am Ende verbuchte Köflach gegen SC Stadtwerke Bruck/Mur einen Sieg.

Mit dem Dreier sprang ASK Mochart Köflach auf den vierten Platz der Landesliga. Prunkstück von ASK Köflach ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 19 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Acht Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat Köflach momentan auf dem Konto. Seit fünf Begegnungen hat ASK Mochart Köflach das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Zu mehr als Platz 14 reicht die Bilanz von SC Bruck/Mur derzeit nicht. Nun musste sich Bruck/Mur schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nur einmal ging SC Stadtwerke Bruck/Mur in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

ASK Köflach tritt am kommenden Freitag bei FC Hohenhaus Tenne Schladming an, SC Bruck/Mur empfängt am selben Tag SV Domaines Kilger Frauental.

Stimme zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Das war heute leider nicht unser Spiel. Wir konnten leider nicht an Leistungen davor anschließen und haben außerdem auch noch billige Tore kassiert. Köflach hat das aber auch sehr gut gemacht. Das muss nächste Woche wieder besser laufen."

Aufstellungen:

ASK Mochart Köflach: Nik Sturm - Lukas Martin Schusteritsch, Petar Smoljan, Tomislav Valasko - Christoph Michelitsch, Grgo Zivkovic, Ben Schweinzer, Daniel Marinic - Fabio Pistrich, Niko Salika, Nikica Filipovic (K)



Ersatzspieler: Nico Kammeritsch, Marco Walcher-Langmann, David Grubesic, Julian Kohlbacher, Raffael Horvath, Bosko Boskovic



Trainer: Goran Milicevic

Bruck/Mur: Marcel Kai Maierhofer - Aleksandar Shalev, Jonas Thürschweller, Christoph Graschi, Gjergj Shabani (K) - Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Lukas Macher, Stipo Grgic, Lorenz Reisinger - Marvin Folger-Wöls



Ersatzspieler: Lukas Thonhofer, Simon Staber, Mark Riegel, Leke Krasniqi, Dario Sekic



Trainer: Dinan Pusculovic

Landesliga: ASK Mochart Köflach – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 3:0 (1:0)

83 Niko Salika 3:0

82 Nikica Filipovic 2:0

36 Petar Smoljan 1:0

