Nächste Pleite für Gnas - Eggendorf/Hartberg Amateure gewinnen mit 3:0

In einem spannenden Spiel dominierten die Hartberg Amateure gegen den USV Gnas. Trotz einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gelang es den Gastgebern, das Spiel nach der Pause zu kontrollieren. Ein frühes Tor direkt nach Wiederanpfiff war der Startschuss für eine überzeugende Leistung, die in einem 3:0 Sieg mündete.

Intensive erste Hälfte mit wenig Torchancen

In einer packenden ersten Halbzeit dominierten die Hartberg Amateure das Spielgeschehen, obwohl die Gäste nach einem Eckball die beste Chance verzeichneten. Mit einem torlosen Unentschieden ging es jedoch in die Pause.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff brach Lukas Hirschböck das Eis und erzielte das 1:0 für die Hartberg Amateure in der 50. Minute – ein echter Weckruf für das Team. Jakob Mauerhofer setzte mit einem Traumtor zum 2:0 in der 62. Minute noch eins drauf.

Die Situation für Gnas verschärfte sich weiter, als Daniel Zimmermann in der 63. Minute vom Platz gestellt wurde. Kurz vor Schluss krönte Tobias Pfeffer mit seinem Treffer in der 86. Minute den Sieg für die Hartberg Amateure. Die Eggendorf/Hartberg Amateure zeigten sich trotz 38 Gegentoren in der Abwehr offensiv stark und träumen nun von Höherem. Mit elf Siegen und acht Niederlagen präsentiert sich ihre Bilanz solide.

So steht es um die Teams

Für den USV Gnas hingegen setzt sich die schwierige Phase fort. Mit nur 21 erzielten Toren und zwölf Niederlagen in dieser Saison sehen die Aussichten düster aus.

Mit 33 Punkten auf dem Konto stehen die Eggendorf/Hartberg Amateure glänzend da, während Gnas nach sechs sieglosen Spielen in Folge in der Krise steckt.

Die Hartberg Amateure treffen am kommenden Freitag auf Tus Heiligenkreuz am Waasen, während Gnas den FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz empfängt.

Stimme zum Spiel:

Markus Karner, Trainer Eggendorf/Hartberg Amateure:

"Wir hatten von Anfang an klare Vorteile an Spielanteilen. Es gelang uns über die gesamte Halbzeit den Gegner sehr gut zu bespielen, ohne dabei klare Torchancen zu kreiren. Der Führungstreffer gleich nach der Wiederankick war der Dosenöffner. Unsere Mannschaft überzeugt aktuell mit Intensität, Spielfreude und Zusammenhalt."

Landesliga: FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. – USV Gnas, 3:0 (0:0)

86 Tobias Pfeffer 3:0

62 Jakob Mauerhofer 2:0

50 Lukas Hirschboeck 1:0

Aufstellungen:

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Maximilian Pußwald, Emir Redzic (K), Damjan Kovacevic, Lind Hajdari, Can Kisa, Nelson Prenner, Michael Hutter, Tobias Pfeffer, Matthias Postl, Sam Schutti, Erik Schellenberger



Ersatzspieler: Harald Postl, Lukas Hirschböck, Samir Mujkanovic, Jakob Mauerhofer, Michael Haas, Marcel Laschet



Trainer: Markus Karner

Gnas: Michael Sammer - Marco Trummer, Rene Wagist, Tobias Kölli - Raphael Kniewallner (K), Daniel Rossmann, Daniel Zimmermann, Clemens Lerner, Marc Pöllitsch, David Fink - Leonhard Kaufmann



Ersatzspieler: Sebastian Haas, Sebastian Roth, Johannes Unegg, Fabian Horvat, Stefan Thomas Strohmaier, Jan Krobath



Trainer: Marko Kovacevic

