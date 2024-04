Glanzvolle Wende im Weinland: FC Gamlitz triumphiert mit 4:1 gegen Tus Heiligenkreuz am Waasen

Details Freitag, 12. April 2024 21:36

In der malerischen Weinbaugemeinde Gamlitz fand ein spektakuläres Fußballspiel statt, das mit einem eindrucksvollen 4:1-Sieg für den FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz gegen Tus Heiligenkreuz am Waasen endete.

Heiligenkreuz führte zur Pause noch mit 0:1 - dann traf Kenan Dzakovac

Schon nach 13 Minuten erhoben die Gamlitzer ihre Stimmen für einen Hand-Elfmeter, doch das Schiedsrichtertrio schwieg wie die stillen Reben.

Die Gäste aus Heiligenkreuz am Waasen überraschten die Gamlitzer, indem sie in Führung gingen. Obwohl das Spiel größtenteils von den Gamlitzern dominiert wurde, gelang es den Heiligenkreuzern, sich vor dem Tor zu behaupten. Johannes Driesner brachte sie mit einem präzisen Schuss in der 40. Minute in Führung, was auch den Pausenstand markierte.

Lukas Ratschnig sah die Ampelkarte

Nach dem Seitenwechsel zeigte der FC Gamlitz eine beeindruckende Ballkontrolle, aber der entscheidende Zug zum Tor ließ noch auf sich warten. Doch die Dynamik änderte sich schlagartig in der 56. Minute, als Lukas Ratschnig mit einer Gelb/Roten Karte vom Platz flog und Heiligenkreuz fortan mit einem Spieler weniger auskommen musste.

Kurz darauf folgte der Ausgleich: Moritz Wolkinger feuerte einen Schuss ab, der zunächst abgewehrt wurde, aber Kenan Dzakovac nutzte den Nachschuss und brachte die Gamlitzer wieder ins Spiel.

Drei Treffer in den letzten zehn Minuten

Die letzten zehn Minuten waren von atemloser Spannung geprägt: In der 84. Minute brachte Jan Markus Hiden die Gamlitzer in Führung, gefolgt von einem weiteren Treffer von Dominik Oswald in der 94. Minute. Den Schlusspunkt setzte David Katzianschütz in der 95. Minute mit einem beeindruckenden Tor.

Eine unglaubliche Wende, die die Gamlitzer Fans jubeln ließ, während der Duft des Sieges wie ein edler Wein durch die Luft strömte.

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SC Stadtwerke Bruck/Mur an. Einen Tag später empfängt Tus Heiligenkreuz am Waasen UFC Fehring.

Stimme zum Spiel:

Zoran Begic, Trainer Gamlitz:

"Die erste Halbzeit war ein wenig zäh von unserer Seite. Im zweiten Spielabschnitt waren wir dann besser im Spiel. Spätestens nach dem Ausschluss des Gegners waren wir dann voll da und haben uns für unser mutiges Spiel belohnt. Ich gratuliere meinen Jungs, die späten Tore beweisen, wieviel Leidenschaft in ihnen steckt."

Landesliga: FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz – Tus Heiligenkreuz am Waasen, 4:1 (0:1)

95 David Katzianschütz 4:1

94 Dominik Oswald 3:1

85 Jan-Markus Hiden 2:1

61 Kenan Dzakovac 1:1

40 Johannes Driesner 0:1

Aufstellungen:

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Martin Oberluggauer, Jan-Markus Hiden, Franz Christopher Sundl, Philip Bruno Fuchs, Timotej Mate, Moritz Wolkinger, Sandro Sabathy, Alen Polanec, Ivan Mihaljevic (K), Dominik Oswald

Ersatzspieler: Marcel Philipp Berghofer, Gabriel Rode, Michael Lercher, Kenan Dzakovac, Boris Planeta, David Katzianschütz

Trainer: Zoran Begic , BEd

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Jure Jevsenak, Lukas Ratschnig (K) - Manuel Leeb, Matej Pucko, Marco Heibl, Emre Koca, Johannes Driesner - Patrick Unterkircher, Nino Köpf

Ersatzspieler: Matej Radan, Bence Latyak, Anei Polanec, Belmin Bevab, Ziga Skoflek, Florian Pinnitsch

Trainer: Mag. Johannes Thier

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.