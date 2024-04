Spannendes Unentschieden: ASK Mochart Köflach und SC Kalsdorf teilen sich die Punkte nach packendem Duell

Details Freitag, 12. April 2024 22:49

Wer vor dem Anpfiff zwischen dem ASK Köflach und dem SC Kalsdorf ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel hatte Kalsdorf noch knapp für sich entschieden und mit 3:2 gewonnen. Diesmal teilten sich die Kontrahenten die Punkte. Das Match endete mit einem 1:1.

Köflach produzierte Chance um Chance - Grubisic traf aber für Kalsdorf

Das Spiel begann mit einer nervenaufreibenden Atmosphäre, in der die Hausherren, ASK Mochart Köflach, gleich zu Beginn eine herausragende Chance hatten. Ein präziser Flankenball von Filipovic fand Pistrich, der jedoch knapp über das Gehäuse von Strametz zielte. Doch auch die Gäste aus Kalsdorf zeigten sich gefährlich, als Sirk nur knapp eine Hereingabe verpasste und Schloffer an Valasko scheiterte, der seinen Abschluss blockte.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Kalsdorf einen Freistoß zugesprochen bekam. Gregor Grubisic trat an und jagte den Ball mit einem kraftvollen Schuss über Scherz hinweg, sodass dieser per Querlatte im Netz zappelte, und Kalsdorf in Führung ging. Köflach übte bis zum Halbzeitpfiff viel Druck aus, wollte den Augleich erzwingen und kam zu vielen Chancen. Die Elf von Goran Milicevic brachte den Ball aber nicht im Gehäuse unter. Die Entscheidungen der Schiedsrichterin wurden von den Hausherren mehrfach in Frage gestellt – mindestens ein klarer Elfmeter wurde den Hausherren nicht zugesprochen.

Köflach haderte mit den Entscheidungen der Schiedsrichterin

Die zweite Halbzeit begann mit einem druckvollen Kalsdorf, aber Köflach ließ sich nicht entmutigen. In der 66. Minute fiel dann der verdiente Ausgleich: Strametz wollte Vrhovac anspielen, aber Salika schnappte sich den Ball, sprintete allein auf das Tor zu und schob ihn gekonnt ins rechte Eck.

Köflach drängte nun auf den Siegtreffer und erarbeitete sich mehrere hochkarätige Chancen. In der 73. und 75. Minute verpassten Filipovic und Zivkovic nur knapp das Ziel, als ihre Abschlüsse das Tor nur um Zentimeter verfehlten.

Sirk hatte den Siegestreffer auf dem Fuß

Kurz vor Schluss hatte auch Kalsdorf noch eine vielversprechende Gelegenheit, als Sirk plötzlich frei vor Scherz auftauchte, jedoch den Ball knapp über das Tor schoss.

Am Ende stand es 1:1, nach einem mitreißenden Spiel voller Chancen, Dramatik und Leidenschaft auf beiden Seiten.

Am nächsten Freitag reist Köflach zu SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, zeitgleich empfängt Kalsdorf SV Domaines Kilger Frauental.

Stimmen zum Spiel:

Jörg Schirgi, Trainer Kalsdorf:

„Erste Halbzeit waren wir besser, zweite Halbzeit der Gegner. Wir haben zum Schluss noch einen großen Sitzer ausgelassen. Am Ende des Tages können beide Teams mit dem Punkt zufrieden sein."

Landesliga: ASK Mochart Köflach – SC Kalsdorf, 1:1 (0:1)

61 Niko Salika 1:1

19 Gregor Grubisic 0:1

ASK Mochart Köflach: Pascal Scherz - Lukas Martin Schusteritsch, Petar Smoljan, Tomislav Valasko - Marco Walcher-Langmann, Christoph Michelitsch, Grgo Zivkovic, Ben Schweinzer - Fabio Pistrich, Niko Salika, Nikica Filipovic (K)

Ersatzspieler: Nik Sturm, David Grubesic, Julian Kohlbacher, Raffael Horvath, Luca Pistrich, Florian Videk

Trainer: Bakk. Goran Milicevic , BSc

Kalsdorf: Alexander Strametz, Vedran Vrhovac, Raphael Glanznig, Dragan Smoljan, Lukas Skrivanek, Rok Sirk, Daniel Steinwender, Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Dominik Derrant

Ersatzspieler: Chris Weigelt, Roland Schadl, Samuel Rich Oteng, Sanel Hodzic, Edon Sahiti, Diter Duricic

Trainer: Mag. Jörg Schirgi

Details

