Vor 900 Fans: UFC Fehring schießt USV Gnas im Derby ab

UFC Fehring führte USV Gnas im Derby vor 900 Fans nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Fehring wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel war dem Gastgeber in einem Match auf Augenhöhe ein 1:0-Sieg geglückt. Damit gab es den perfekten Einstand von Saso Kupcic als Trainer der Fehringer.

Fehring mit Blitzstart

Die Fehringer starten wunschgemäß in die Partie. Tobias Höber traf vor 900 Zuschauern nach elf Minuten zur Führung für UFC Fehring - nach einem unglücklichen Klärungsversuch der Gnaser wird der Ball schnell in den 16er gespielt, wo Höber vollstreckt. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen. Felix Glanz erhöhte den Vorsprung von Fehring nach 36 Minuten auf 2:0 - er trifft aus kurzer Distanz. Zuvor traf Fehring schon die Latte und ein Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Mit der Führung für UFC Fehring ging es in die Halbzeitpause.

Klare Sache

Mit dem 3:0 von Jan Marcijus nach einem Stanglpass für Fehring war das Spiel eigentlich schon entschieden (54.). Gnas ist an diesem Abend inferior unterwegs. Für das 4:0 von UFC Fehring sorgte Höber, der in Minute 69 mit einem Flankenball zur Stelle war. Der Treffer von Jan Patrick einem schönen Angriff ist der Schlusspunkt zum 5:0. Letztlich feierte Fehring gegen Gnas nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Durch den Erfolg verbesserte sich UFC Fehring im Klassement auf Platz drei. Mit dem Sieg knüpfte UFC Fehring an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Fehring elf Siege und drei Remis für sich, während es nur sieben Niederlagen setzte. Fehring beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

USV Gnas muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung der Gäste knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Im Angriff von Gnas herrscht Flaute. Erst 23-mal brachte USV Gnas den Ball im gegnerischen Tor unter. Gnas musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da USV Gnas insgesamt auch nur fünf Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Gnas in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am kommenden Samstag tritt UFC Fehring bei Tus Heiligenkreuz am Waasen an, während USV Gnas einen Tag zuvor die Reserve von SV Lafnitz empfängt.

Stimme zum Spiel:

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Ich gratuliere Fehring zu einem verdienten Sieg. Uns fehlte in der Box die nötige Präsenz und beim Spielaufbau bzw. bei Situationen nach dem Ballgewinn die nötige Konsequenz, konkret Fussball zu spielen."

Aufstellungen:

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Julian Fabian, Christian Landl, Tobias Koller, Josip-Domagoj Hranilović - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Tobias Höber, Marco Lindner - Felix Glanz



Ersatzspieler: Elias Baumgartner, Maximilian Lindenmann, Michael Weitzer, Laurens Robert Schmuck, Jan Patrick Unger, Paul Leitgeb



Trainer: Saso Kupcic

Gnas: Michael Sammer - Marco Trummer, Sebastian Roth, David Friedl, Tobias Kölli - Raphael Kniewallner (K), Daniel Rossmann, Daniel Zimmermann, Clemens Lerner, David Fink, Stefan Thomas Strohmaier -



Ersatzspieler: Sebastian Haas, Johannes Unegg, Thomas Suppan, Fabian Horvat, Jan Krobath, Justin Stefan Horvat



Trainer: Marko Kovacevic

Landesliga: UFC Fehring – USV Gnas, 5:0 (2:0)

76 Jan Patrick Unger 5:0

69 Tobias Höber 4:0

54 Jan Marcijus 3:0

36 Felix Glanz 2:0

11 Tobias Höber 1:0

Foto: RIPU Sportfotos

