Ilz-Trainer Scheer nach dem Sieg über Gnas: Das war heute eine unfassbare Mannschaftsleistung

Nach dem 2:0 Heimsieg gegen den USV Gnas (Spielbericht) freut sich Ilzer SV Trainer Christian Scheer über die tolle Performance seiner jungen Truppe. Hier gehts zum Spielbericht. Wir haben die Statements der beiden Trainer.

Innenverteidiger Patrick Ramminger war einer der Besten

Stimmen zum Spiel:

Christian Scheer, Trainer Ilz:

"Das war heute eine unfassbare Mannschaftsleistung. Die Ausfälle von Gölles, Gschiel, Kohl, Breitenberger, Gruber, Friedl konnten kompensiert werden. Die jungen Spieler die heute am Platz waren, haben eine Top-Leistung an den Tag gelegt. Wir waren heute von der ersten Minute an voll auf Sieg fokussiert und wollten das Derby unbedingt gewinnen. Das hat sich schlussendlich auch aufs Ergebnis ausgewirkt. Wir wünschen dem USV Gnas auf jeden Fall noch eine erfolgreiche Rückrunde und hoffen, dass sie noch mehrere Siege einfahren können."

Marko Kovacevic, Trainer Gnas:

"Wir haben den Start heute unnötig verschlafen. Wir sind dann lange einem Rückstand nachgelaufen. Der Beginn der zweiten Hälfte war in Ordnung, aber dann haben wir aus einer Umschaltphase einen unnötigen Elfmeter verursacht. Es war dann trotzdem Zeit genug, zurückzukommen - leider waren wir offensiv zu harmlos."

Beste Spieler: Lukas Ritter (LM), Patrick Ramminger (IV) beide Ilz; Sebastian Haas (Torhüter) Gnas

Lukas Ritter traf zum 1:0

Fotos: RIPU-Sportfotos

