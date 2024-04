Eggendorf/Hartberg Amateure kassiert bittere Heimpleite gegen SC Kalsdorf

Details Sonntag, 28. April 2024 19:57

Am Samstag begrüßten die Eggendorf/Hartberg Amateure den SC Kalsdorf. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten der Gäste aus. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Kalsdorf hatte mit 2:1 die Oberhand behalten. Hartberg fällt damit in der Tabelle im Titelkampf zurück - man aufgrund des Sieges von Leader Tillmitsch fünf Punkte Rückstand auf ebendiese.

Keine Treffer

Im ersten Durchgang sehen die Zuschauer noch keine Tore. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Vor 150 Zuschauern stellte Luca Pichler das 1:0 für den SC Kalsdorf sicher (53.). Daniel Steinwender schoss für Kalsdorf in der 64. Minute das zweite Tor. Für das 3:0 des SC Kalsdorf sorgte Gregor Grubisic, der in Minute 70 zur Stelle war. Damit überrollen die Kalsdorfer den Gegner förmlich. Hartberg lässt sich aber nicht unterkriegen. Can Kisa verkürzte für Eggendorf/Hartberg später in der 79. Minute auf 1:3, spannend wurde es deswegen aber nicht mehr - trotz einiger durchaus guter Chancen. Am Schluss gewann Kalsdorf gegen die Gastgeber.

Bei den FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateuren präsentierte sich die Abwehr angesichts 46 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (58). Trotz der Niederlage fiel Eggendorf/Hartberg in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Eggendorf/Hartberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nachdem der SC Kalsdorf die Hinserie auf Platz neun abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt Kalsdorf aktuell den dritten Rang. Die drei Punkte brachten für den SC Kalsdorf keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die letzten Resultate von Kalsdorf konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Auch wenn der SC Kalsdorf mit acht Niederlagen seltener verlor, stehen die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure mit 40 Punkten auf Platz zwei und damit vor Kalsdorf.

Am kommenden Freitag trifft Eggendorf/Hartberg auf SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, der SC Kalsdorf spielt am selben Tag gegen FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz.

Stimmen zum Spiel:

Markus Karner (Trainer Hartberg): "Um gegen so eine starke, routinierte,

Individuell top besetzte Mannschaft zu bestehen, braucht es höchstmögliche Effizienz und eine geringe Fehleranzahl in den entscheidenden Momenten!

Beides konnten wir nicht liefern! Dass wir selbst nach dem 0:3 noch Möglichkeiten hatten, das Spiel zu drehen spricht für unsere Kaderbreite und weiters für unsere Gruppendynamik in Sachen Herz und Moral und für unsere Teamchemie als Ganzes!"

Jörg Schirgi (Trainer Kalsdorf): "Die Mannschaft spielt aktuell auf einem hohem Niveau und schafft es sich in jedem Spiel viele Torchancen heraus zu spielen! Ich denke, der Sieg gegen eine richtig starke Truppe war verdient!"

Landesliga: FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. – SC Kalsdorf, 1:3 (0:0)

79 Can Kisa 1:3

70 Gregor Grubisic 0:3

64 Daniel Steinwender 0:2

53 Luca Pichler 0:1

