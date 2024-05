Partie gedreht: Last-Minute-Tor bringt Ilzer SV den Sieg gegen Heiligenkreuz

Details Donnerstag, 02. Mai 2024 21:53

In einem spannenden Fußballabend zwischen Tus Heiligenkreuz am Waasen und Hofmann Personal Ilzer SV, sahen die Zuschauer eine Partie, die erst in den Schlussminuten entschieden wurde. Das Spiel, das mit viel Energie und Engagement beider Mannschaften begann, endete mit einem 2:1-Sieg für die Gäste aus Ilz, wobei der entscheidende Treffer in der dramatischen Schlussphase fiel. Die erste Halbzeit endete mit einem 1:1-Unentschieden, nachdem beide Teams jeweils einmal ins Netz trafen.

Ausgelassener Jubel der Ilzer nach dem Schlusspfiff

Ein aufregender Start und eine überraschende Führung für Heiligenkreuz

Der Auftakt der Partie war geprägt von einem frühen Druck der Gäste, die bereits in der 3. Minute durch einen Kopfball von Stefan Gölles nach einem Eckball eine klare Chance hatten. Ilzer SV dominierte das Spielgeschehen und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten, doch das Tor machte überraschenderweise die Heimmannschaft. In der 38. Minute nutzte Patrick Unterkircher die erste echte Chance für Tus Heiligenkreuz und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer kam unerwartet, da Ilzer SV bis dahin das Spiel klar dominiert hatte. Doch kurz vor der Halbzeitpause gelang Ilzer SV der Ausgleich durch ein Eigentor von Lukas Ratschnig, was das Spiel wieder völlig offen gestaltete.

Ein Kampf bis zum Schlusspfiff mit glücklichem Ende für Ilzer SV

Die zweite Halbzeit startete ohne Veränderung des Tempos. Ilzer SV machte weiter Druck, und Heiligenkreuz verteidigte mit Mann und Maus. Mehrere Wechsel auf beiden Seiten brachten frischen Wind ins Spiel, doch die entscheidenden Momente sollten erst in der Schlussphase kommen. In der 90. Minute, nach einem Eckball, war es Andreas Julian Tatschl, der für Ilzer SV per Kopf das entscheidende Tor zum 2:1 erzielte. Dieser Treffer war der Höhepunkt einer Reihe von Chancen für die Gäste, die insgesamt ein Übergewicht im Spiel hatten und letztendlich verdient als Sieger vom Platz gingen.

Andreas Tatschl (rechts) sorgte mit seinem Treffer für die Niederlage seines Ex-Klubs

Wichtige drei Punkte für Ilz gegen den Abstieg

Der späte Treffer ließ kaum Zeit für eine Reaktion von Tus Heiligenkreuz, und trotz einer Nachspielzeit von drei Minuten blieb es beim 2:1 für Ilzer SV. Der Sieg auf fremdem Platz unterstreicht die Ambitionen von Ilzer SV und ist ein Rückschlag für Tus Heiligenkreuz, das nach der frühen Führung auf mehr gehofft hatte. In einem Spiel, das von Taktik und Kampfgeist geprägt war, machten die späten Tore den Unterschied und sorgten für spannende Schlussminuten.

Stimme zum Spiel:

Christian Scheer, Trainer Ilz:

"Das waren drei wichtige Punkte gegen den Abstiegskampf. Auf dem kleinen Platz in Heiligenkreuz ist es immer schwer zu spielen, da jeder Zweikampf entscheidend sein kann. Die Tore sind diesmal zu einem glücklichen Zeitpunkt für uns gefallen. Am Ende geht der Sieg aber in Ordnung."

Landesliga: Heiligenkreuz : Ilz - 1:2 (1:1)

92 Andreas Julian Tatschl 1:2

47 Eigentor durch Lukas Ratschnig 1:1

38 Patrick Unterkircher 1:0

Aufstellungen:

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Jure Jevsenak, Lukas Ratschnig (K) - Manuel Leeb, Matej Pucko, Marco Heibl, Emre Koca - Patrick Unterkircher, Ziga Skoflek, Florian Pinnitsch

Ersatzspieler: Matej Radan, Luka Orsulic, Bence Latyak, Anei Polanec, Belmin Bevab, Johannes Driesner

Trainer: Horst Pfeifer

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Manuel Cerma, Stefan Gölles, Melih Tepegöz, Lukas Ritter, Clemens Seifried, Patrick Ramminger, Tobias Breitenberger, Markus Hadler, Christoph Gruber (K), Alexander Pieber, Fabian Wetl

Ersatzspieler: Stefan Trummer, Christoph Gschiel, Andreas Julian Tatschl, Nico Maindl, Simon Paier, Nico Bauer

Trainer: Christian Scheer

by ReD

Foto: RIPU-Sportfotos

Details

