Acht-Tore-Festival: Eggendorf/Hartberg Amat. drehen Thriller in Fürstenfeld

In einem atemberaubenden und von Treffern übersäten Match der 28. Runde in der Landesliga Steiermark trafen SK Raiffeisen Fürstenfeld und FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. aufeinander. Das Spiel, das zahlreiche Wendungen und einen immens hohen Unterhaltungswert bot, endete mit einem 5:3-Sieg für die Gäste.

Lebhafter Start und eine rasche Antwort

Das Spiel begann dynamisch mit einer frühen Führung für SK Fürstenfeld. Bereits in der 12. Minute brachte der Heimkapitän Andreas Glaser sein Team mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur zwölf Minuten später glich Lind Hajdari für Eggendorf/Hartberg Amat. aus, indem er den Ball gekonnt ins rechte untere Eck drehte. Die Gäste zeigten sich weiterhin aggressiv und erzielten in der 26. Minute durch Michael Hutter das 2:1, gefolgt von einem weiteren Tor durch denselben Spieler sechs Minuten später, diesmal per Elfmeter, nachdem ein Handspiel im Strafraum der Heimmannschaft geahndet wurde - 1:3 nach 45 Minuten.

Kämpferische Rückkehr des FSK und dramatischer Schluss

Nach dem Seitenwechsel kam Fürstenfeld mit neuem Elan aus der Kabine. In der 57. Minute verkürzte Fabian Wilfinger auf 2:3, nachdem er einen abgewehrten Freistoß abstaubte. Nur fünf Minuten später erzielte Kapitän Andreas Glaser mit einem Kopfball nach einer präzisen Flanke das 3:3, was die Hoffnungen der Heimmannschaft neu entfachte. Doch Eggendorf/Hartberg ließ nicht locker und ging durch Matthias Postl, der in der 75. Minute per Kopf nach einem Eckball traf, erneut in Führung. Nur vier Minuten später nutzte Marcel Laschet einen Konter für das 5:3, indem er den Ball im Eins-gegen-Eins gekonnt im Netz unterbrachte.

Dabei sollte es final auch bleiben - die jungen Hartberger schreiben in Fürstenfeld nach einer starken Mentalitätsleitung und einem geglückten Comeback dreifach an.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter M_Rudolf07 erstellt.

