SV Wildon bezwingt SC Kalsdorf nach 0:2: Showdown um Meisterschaft perfekt

Details Freitag, 24. Mai 2024 22:08

Ein atemberaubendes Fußballspiel fand in der 28. Runde der Landesliga Steiermark statt, bei dem der SV Raiffeisen Wildon einen beeindruckenden 4:2 Sieg gegen den SC Kalsdorf erzielte. Das Match, das zwischenzeitlich ausgeglichen schien, kippte in der zweiten Halbzeit zugunsten der Gäste, die ihre Chancen konsequent nutzten. Damit kommt es nächste Woche zum Showdown um den Meistertitel, wenn Wildon auf Tabellenführer Tillmitsch trifft. Derzeit liegen die Tillmitscher zwei Punkte voran.

Ein rasantes Spiel mit vielen Wendungen

Dabei begann die Partie alles andere als nach Wunsch der Gäste. Gregor Grubisic bringt die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nur wenige Augenblicke darauf erhöht der Stürmer auf 2:0 - dieses Mal verwertet er einen Freistoß direkt im Kasten der Wildoner. Wer hätte sich das gedacht, dass hier so schnell für klare Fronten gesorgt ist. Was dann folgt, ist unglaublich. Die Wildoner zeigten keine Anzeichen von Resignation. In der 26. Minute brachte Sandro Foda sein Team mit einem präzisen Schuss zum 2:1 zurück ins Spiel. Nur vier Minuten gibt es Elfmeter für die Wildoner - und Matej Hoic verwertet.

In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Intensität weiter zu und Wildon macht dort weiter, wo man im ersten Durchgang aufgehört hat. Es war Zorko Gal, der in der 52. Minute für Wildon das 3:2 erzielte und kurz darauf in der 56. Minute mit einem weiteren Treffer auf 4:2 erhöhte. Seine herausragende Leistung, inklusive zweier Tore, machte ihn zum Spieler des Spiels. Unglaublich - die Wildoner haben das Ergebnis völlig auf den Kopf gestellt und führen jetzt.

Spannende Schlussminuten

Trotz des Rückstands gab der SC Kalsdorf nicht auf und drängte auf den Anschlusstreffer. Die Kalsdorfer, insbesondere Steinwender, der als einer der stärksten seiner Mannschaft hervorstach, kämpften verbissen um jeden Ball. Doch die Wildoner verteidigten geschickt und ließen kaum klare Chancen zu. In der Schlussphase des Spiels, als die Kalsdorfer alles nach vorne warfen, sorgten weitere Wechsel auf beiden Seiten für frische Kräfte, konnten aber am Ausgang des Spiels nichts mehr ändern.

Das Spiel endete schließlich mit einem 4:2 Sieg für die Gäste aus Wildon, die damit ihre Ambitionen im Titelkampf unterstrichen. Mit diesem Sieg bleibt Wildon weiterhin ein heißer Anwärter auf den Titel und demonstriert die Fähigkeit, auch unter Druck zu bestehen und Spiele zu drehen.

Stimme zum Spiel:

Heinz Karner (Sportlicher Leiter Wildon): "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wie die Burschen nach dem 0:2 zurückgekommen sind, wirklich stark. Jetzt ist klar, wir greifen weiter voll an. Wenn wir die letzten beiden Partien gewinnen, sind wir durch. Ich denke, dass wir heute verdient gewonnen haben. Dementsprechend zufrieden sind wir."

Aufstellungen:

Kalsdorf: Alexander Strametz, Vedran Vrhovac, Dragan Smoljan, Lukas Skrivanek, Daniel Steinwender, Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Luca Pichler, Mario Pilz, Dominik Derrant



Ersatzspieler: Chris Weigelt, Raphael Glanznig, Roland Schadl, Samuel Rich Oteng, Sanel Hodzic, Diter Duricic



Trainer: Jörg Schirgi

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Sandro Foda, Miha Kancilija, Marc Möstl, Patrick Franz Schlatte (K), Zorko Gal - Matej Hoic



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Kenan Jasarevic, Nazar Gurban, Benjamin Winter, Tiziano Klamler, Felix Pegam



Trainer: Roland Spreitzer

Landesliga: Kalsdorf : Wildon - 2:4 (2:2)

56 Zorko Gal 2:4

52 Zorko Gal 2:3

30 Matej Hoic 2:2

26 Sandro Foda 2:1

13 Gregor Grubisic 2:0

10 Gregor Grubisic 1:0

Foto: RIPU Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.