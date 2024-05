Vom Sieg zur Rettung: Die unerwartete Wendung im Abstiegskampf

Details Freitag, 24. Mai 2024 22:14

Eigentlich wurde der SV Lebring als einer der möglichen Aufstiegskandidaten gehandelt. Sieht man sicher aber die Tabelle an, ist die Situation eine ganz andere. Auch wenn der Vorstand akribisisch arbeitet, den Spielern nahezu alle Wünsche erfüllt, sich permanent bemüht den ehemaligen Profis aus der Bundesliga den Einstieg in den Amateurbereich zu vereinfachen - blieben die Kicker hinter den Erwartungen. Gegen den zweiten Anzug von Lafnitz hatte das Starensemble dann doch einmal den Mumm und zeigte sich von der besten Seite.

Explosiver Start und eine dominante erste Halbzeit

Bereits in der 8. Minute setzte Jonas Lang ein starkes Zeichen, als er den SV Lebring mit 1:0 in Führung brachte. Lang nutzte eine Unachtsamkeit in der Verteidigung von Lafnitz II und schloss präzise ab. Das Heimteam zeigte sich weiterhin angriffslustig und erhöhte in der 23. Minute durch Florian Gruber auf 2:0. Gruber, der eine herausragende Leistung bot, ließ dem gegnerischen Torwart keine Chance und schob den Ball gekonnt ins Netz.

Kurz vor der Halbzeitpause baute Florian Ferk die Führung weiter aus. In der 39. Minute traf er zum 3:0, indem er einen perfekt getimten Lauf in den Strafraum mit einem satten Schuss abschloss. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging SV Lebring in die Halbzeit und ließ SV Lafnitz II wenig Raum für Optimismus.

Florian Gruber traf dreimal

Zweite Halbzeit: Tore und Gegenwehr

Nach der Pause kam Lafnitz II besser ins Spiel und erzielte in der 60. Minute den ersten Treffer. Michael Preisinger, der kurz vor der Halbzeit eingewechselt wurde, markierte das 3:1 und brachte etwas Hoffnung zurück. Doch diese Hoffnung währte nicht lange, denn Florian Gruber war erneut zur Stelle. In der 66. Minute stellte er mit seinem zweiten Tor des Abends den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 4:1 für SV Lebring.

Der neu eingewechselte Fabio Schwinger trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein und erzielte in der 76. Minute das 5:1. Er zeigte eine beeindruckende Leistung, kurz nachdem er auf das Spielfeld kam. Die Tore wollten nicht enden und Florian Gruber komplettierte seine herausragende Leistung mit einem Hattrick. In der 85. Minute traf er zum 6:1. SV Lafnitz II konnte durch Michael Preisinger in der 90. Minute noch auf 6:2 verkürzen, doch das Spiel war längst entschieden.

Das Spiel endete schließlich mit einem beeindruckenden 6:2, und SV Lebring demonstrierte eindrucksvoll seine Überlegenheit. Dieser Sieg wird sicherlich als eine der stärksten Leistungen in der laufenden Saison in Erinnerung bleiben.

Stimme zum Spiel:

Robert Kothleitner, Trainer Lebring:

"Ein ganz wichtiges und sehr überzeugendes Spiel der gesamten Mannschaft, aber wir haben noch zwei Endspiele und müssen in den verbleibenden 2 Wochen weiter alles raushauen! Spätestens jetzt sollten alle wissen, was zu tun ist, um Spiele zu gewinnen. Alles andere macht in dieser Liga keinen Sinn und wird sofort bestraft!"

Landesliga: Lebring : Lafnitz II - 6:2 (3:0)

91 Michael Preisinger 6:2

85 Florian Gruber 6:1

76 Fabio Schwinger 5:1

66 Florian Gruber 4:1

60 Michael Preisinger 3:1

39 Florian Ferk 3:0

23 Florian Gruber 2:0

8 Jonas Lang 1:0

