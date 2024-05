Weiter auf Meisterkurs: SV Tillmitsch ringt Ilzer SV nieder

Details Samstag, 25. Mai 2024 21:44

In einem spannenden Match der Landesliga Steiermark konnte sich SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch zuhause mit einem knappen 1:0 gegen Hofmann Personal Ilzer SV durchsetzen. Das einzige Tor des Abends fiel bereits in der ersten Halbzeit durch Filip Smoljan, welches letztendlich den Unterschied zwischen den beiden Teams markierte. Tillmitsch verteidigt damit weiter die Tabellenführung und liegt zwei Runden vor Schluss zwei Punkte voran. Damit ist der Showdown nächste Woche gegen Wildon perfekt.

Früher Treffer setzt Ilzer SV unter Druck

Beide Mannschaften zeigten von Beginn an Engagement, wobei SV Tillmitsch die Heimvorteile zu nutzen wusste. Die Zuschauer mussten allerdings eine Zeit lang auf den ersten Höhepunkt warten: In der 39. Minute gelang es Filip Smoljan, die Gastgeber in Führung zu bringen. Nach einer präzisen Flanke von der rechten Seite beförderte Smoljan den Ball gekonnt mit einem Kopfstoß ins Netz. Dieses Tor erhöhte den Druck auf Ilzer SV, welche in der ersten Halbzeit trotz guter Ansätze den Ausgleich nicht erzielen konnten.

Taktisches Geplänkel und intensive Abwehrarbeit

Nach der Pause kamen beide Mannschaften mit frischem Elan zurück auf das Feld. Ilzer SV, unter der Leitung von Trainer Christian Scheer, machte Druck, um den Ausgleich zu erzielen, während SV Tillmitsch sich darauf konzentrierte, den knappen Vorsprung zu verteidigen. Die zweite Halbzeit war geprägt von taktischen Wechseln beider Trainer, wobei vor allem SV Tillmitsch mehrere Wechsel vornahm, um frische Kräfte in die Partie zu bringen. Unter anderem kam Adam Radai für Sven Dodlek ins Spiel, um die Mittelfeldkontrolle zu stärken.

Ilzer SV versuchte ihrerseits, durch Wechsel frische Impulse zu setzen. So kam beispielsweise Lukas Ritter für Melih Tepegöz in der 72. Minute ins Spiel. Trotz einiger guter Chancen und einer erhöhten Ballbesitzquote gelang es dem Gastteam nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Die Defensive von SV Tillmitsch, angeführt von Kapitän David Immanuel Otter, hielt stand und ließ kaum klare Torchancen zu.

Die Spannung hielt bis in die Nachspielzeit an, die sechs Minuten betrug. Ilzer SV warf alles nach vorne, doch die Abwehr von SV Tillmitsch stand sicher. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter konnte SV Tillmitsch einen hart erkämpften 1:0-Sieg feiern. Das Team um Trainer Bernd Windisch zeigte sich erleichtert und konnte wichtige drei Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sichern.

Stimme zum Spiel:

Christof Seidl (Trainer Ilz): "Wir sind unglaublich stolz auf diese Mannschaft, wie sie in Halbzeit zwei bis zur letzten Sekunde eine Top-Mannschaft wie Tillmitsch hinten reingedrängt und immer an sich geglaubt hat, ist einfach sensationell! Zwar wurden wir nicht belohnt, aber wir werden weiterhin alles mögliche aus uns rausholen!"

Aufstellungen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - Haris Hrustan, David Immanuel Otter (K), Emir Dautovic, Bostjan Bizjak, Sebastian Jost - Sven Dodlek, Simon Johannes Scheucher, David Kevin Schloffer, Timotej Polanc - Filip Smoljan



Ersatzspieler: Patrick Krenn, Dominic Andre Langbauer, Erich Baumann, Paul Krizanac, Yannick Koinegg, Adam Radai



Trainer: Bernd Windisch

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Manuel Cerma, Stefan Gölles, Andreas Julian Tatschl, Melih Tepegöz, Clemens Seifried, Patrick Ramminger, Jonas Ferdinand Kohl, Tobias Breitenberger, Markus Hadler, Christoph Gruber (K), Fabian Wetl



Ersatzspieler: Stefan Trummer, Lukas Ritter, Simon Paier, Marcel Tunst, Nico Bauer



Trainer: Christian Scheer

Landesliga: SV Tillmitsch : Ilz - 1:0 (1:0)

39 Filip Smoljan 1:0

