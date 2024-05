Dramatisches Comeback: FC Gamlitz bezwingt SV Frauental

Details Samstag, 25. Mai 2024 21:57

In einem packenden Spiel der 28. Runde in der Landesliga Steiermark, gelang es dem FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz, einen knappen, aber verdienten 3:2-Sieg gegen SV Domaines Kilger Frauental zu erringen. Das Spiel, das viele Höhepunkte und eine dramatische Wendung in den letzten Minuten bot, hielt die Fans bis zum Schlusspfiff in Atem.

Gamlitz dominiert, Frauental verteidigt

Das Match begann mit einem energischen Start beider Teams. Die Gäste aus Gamlitz bestimmten zunächst das Spiel. Bereits in der 15. Minute zeigte sich, dass Gamlitz den Ton angab, allerdings ohne dabei zwingende Chancen zu kreieren. Die Heimmannschaft Frauental, aufgestellt mit einer starken Defensive um Kapitän Thomas Fauland, hielt geschickt dagegen und ließ wenig Raum für klare Aktionen der Gegner.

Torreiches Finale nach torloser erster Hälfte

Die zweite Hälfte des Spiels offenbarte, warum Fußball oft als Spiel der zwei Halbzeiten beschrieben wird. Nach einer ersten Halbzeit ohne Tore, ging Gamlitz in der 64. Minute durch einen spektakulären Freistoß von Dominik Oswald in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur eine Minute später glich SV Frauental durch Dominik Weiss nach einer hervorragenden Kopfballvorlage von Denis Tubic aus.

In der 70. Minute drehte Frauental dann sogar das Spiel, als Denis Tubic vom Elfmeterpunkt sicher zum 2:1 verwandelte. Die Antwort von FC Gamlitz ließ nicht auf sich warten. In der 79. Minute erzielte Sandro Sabathy per Kopf den Ausgleichstreffer zum 2:2, nachdem er eine präzise Flanke verwertet hatte.

Das Spiel schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen, bis David Katzianschütz in der 86. Minute für Gamlitz erneut zuschlug. Mit einem kraftvollen Schuss unter die Latte sorgte er für das entscheidende 3:2. Trotz intensiver Bemühungen von SV Frauental, den Ausgleich in der Nachspielzeit zu erzielen, blieb es beim Sieg für die Gäste aus Gamlitz, die damit drei wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sicherten.

Aufstellungen:

SV Domaines Kilger Frauental: Julian Kalpacher - Marco Sundl, Jan-Peter Koch, Denis Tubic, Denis Klinar - Konrad Frölich, Sebastian Mann, Borna Marton - Thomas Fauland (K), Dominik Weiss, Julian Christof



Ersatzspieler: Daniel Paul, Nardi Lazaric, Jan Ulrich, Christof Hartinger, Martin Gosch, Stefan Leitinger



Trainer: Patrick Rieger

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Martin Oberluggauer, Jan-Markus Hiden, Franz Christopher Sundl, Philip Bruno Fuchs, Nico Zürngast, Boris Planeta, Moritz Wolkinger, Sandro Sabathy (K), Alen Polanec, Dominik Oswald



Ersatzspieler: Marcel Philipp Berghofer, Gabriel Rode, Kenan Dzakovac, David Katzianschütz, Fabian Maurice Neuhold, Ivan Mihaljevic



Trainer: Zoran Begic , BEd

Landesliga: Frauental : Gamlitz - 2:3 (0:0)

85 David Katzianschütz 2:3

79 Sandro Sabathy 2:2

70 Denis Tubic 2:1

65 Dominik Weiss 1:1

64 Dominik Oswald 0:1

