Salika-Goldtor bringt ASK Köflach drei Punkte gegen UFC Fehring

Details Samstag, 25. Mai 2024 22:37

In einem hart umkämpften Match der 28. Runde der steirischen Landesliga sicherte sich ASK Köflach einen knappen, aber verdienten 1:0-Sieg gegen UFC Fehring. Vor heimischer Kulisse zeigte ASK Köflach eine dominante Vorstellung, musste jedoch bis in die Schlussphase warten, um den Siegtreffer zu erzielen. Niko Salika wurde zum Matchwinner, indem er in der 78. Minute das einzige Tor des Spiels erzielte.

Vorerst keine Treffer

Bereits in den Anfangsminuten zeigte sich Köflach offensiv und setzte Fehring unter Druck. In der 5. Minute wurde ein schneller Konter von Köflach durch Torwart Elias Baumgartner von Fehring gestoppt, der gleich zweimal in höchster Not rettete. Köflach dominierte weiter und kam zu mehreren gefährlichen Abschlüssen, darunter ein Schuss von Niko Salika, der in der 14. Minute von Baumgartner zur Ecke abgewehrt wurde. Trotz der Überlegenheit konnte Köflach keinen Nutzen daraus ziehen, und das Spiel ging mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Druckvolle zweite Hälfte führt zum entscheidenden Tor

Nach der Pause kam Fehring besser ins Spiel und hatte in der 56. Minute durch Jan Patrick Unger eine ausgezeichnete Chance, die jedoch von Köflachs Torhüter Pascal Scherz pariert wurde. Köflach antwortete schnell mit gefährlichen Angriffen, einschließlich einer Doppelchance in der 64. Minute, bei der Baumgartner erneut glänzend reagierte. Trotz mehrerer Wechsel auf beiden Seiten blieb Köflach die treibende Kraft und drängte auf den Führungstreffer.

Die Hartnäckigkeit zahlte sich schließlich in der 78. Minute aus. Nach einer Vorlage von Raffael Horvath zog Niko Salika von außerhalb des Strafraums ab und erzielte mit einem präzisen Schuss ins untere Eck das 1:0. Fehring versuchte in der verbleibenden Spielzeit den Ausgleich zu erzielen, konnte jedoch keine zwingenden Chancen mehr kreieren. Das Spiel endete mit einem knappen Sieg für Köflach, die damit wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sicherten.

Aufstellungen:

ASK Mochart Köflach: Pascal Scherz - Lukas Martin Schusteritsch, Petar Smoljan, Julian Kohlbacher, Tomislav Valasko - Marco Walcher-Langmann, Christoph Michelitsch, Bozo Kosorcic (K), Ben Schweinzer - Fabio Pistrich, Niko Salika



Ersatzspieler: Nik Sturm, Rafael Josef Strommer, Grgo Zivkovic, Raffael Horvath, Daniel Marinic, Alexander Laschat



Trainer: Bakk. Goran Milicevic

Fehring: Elias Baumgartner - Denis Topolovec, Christian Landl, Jan Patrick Unger, Christopher Spanring - Nejc Omladic (K), Jan Marcijus, Tobias Höber, Marco Lindner - Felix Glanz, Paul Leitgeb



Ersatzspieler: Johannes Fuchs, Jakob Fink, Maximilian Lindenmann, Michael Weitzer, Julian Leitgeb, Sandro Lindner



Trainer: Saso Kupcic

Landesliga: Köflach : Fehring - 1:0 (0:0)

78 Niko Salika 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.