Drama, Baby! SV Wildon sichert sich bei SV Lebring in Minute 97 den Meistertitel

Ein dramatisches Finale in der Landesliga endete mit dem Aufstieg des SV Wildon, der den SV Lebring mit 4:3 besiegte. In einem Spiel, das an Spannung kaum zu überbieten war, sicherte sich Wildon erstmals in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Regionalliga. Dabei sah es in der unglaublichen 96. Minute noch nicht danach aus, denn Lebring hatte zwei Minuten davor nach 1:3-Rückstand ausgeglichen, während Titelkonkurrent Tillmitsch führte. In der 97. Minute machte Robert Pusaver aber doch noch alles klar für die Truppe von Trainer Roland Spreitzer.

Wildon beginnt stark

Das Spiel begann furios für den SV Wildon. Bereits in der zweiten Minute gelang Patrick Schlatte der Führungstreffer zum 1:0, als er einen perfekt getimten Spielzug erfolgreich abschloss. Der SV Lebring brauchte etwas Zeit, um ins Spiel zu finden, wurde aber ab der 14. Minute erstmals gefährlich. Ein Gewaltschuss und eine Großchance ließen die Heimfans hoffen, doch der Torhüter von Wildon, Lukas Waltl, zeigte eine starke Leistung. Ob es heute wirklich die letzte Partie von Waltl war, der sein Karriereende ankündigte, konnte nicht restlos beantwortet werden (wir versprechen aber, dass wir an der Story dran bleiben).

In der 22. Minute war es dann soweit: Jonas Lang erzielte den Ausgleich für Lebring nach einer tollen Vorlage von Martschinko. Doch Wildon ließ sich nicht beeindrucken und ging in der 29. Minute durch Zorko Gal erneut in Führung. Gal zeigte dabei eine starke Einzelleistung. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Gal noch eine weitere große Chance, doch der Lebringer Torwart Tomislav Lipovac rettete in letzter Sekunde.

Spannung bis zum Schluss

Nach der Pause drückte Wildon weiter und erzielte in der 61. Minute durch Miha Kancilija das 1:3. Lebring gab jedoch nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 84. Minute verkürzte Florian Gruber auf 2:3, und das Spiel wurde zunehmend spannender. Lebring drängte nun vehement auf den Ausgleich und erarbeitete sich Chance um Chance.

Dann wurde es so richtig wild. In der 94. Minute erzielte Jonas Lang tatsächlich den Ausgleich für Lebring und zerstörte vorerst die Meisterparty der Wildoner. Doch die Dramatik war noch nicht zu Ende. In der unglaublichen 97. Minute erzielte Robert Pusaver den entscheidenden Treffer zum 4:3 für Wildon und besiegelte damit den Aufstieg seines Teams.

Stimme zum Spiel:

Heinz Karner (Sportlicher Leiter Wildon): "Was soll ich sagen. Das ist Fußball. Ich kann der Mannschaft einfach nur gratulieren zu dieser Saison, die wir jetzt auch noch mit dem Aufstieg krönen konnten. Vor sechs Wochen hätte ich demjenigen für verrückt erklärt, wenn er mir gesagt hätte, dass wir Meister werden. Jetzt bin ich stolz auf die Jungs. Das war klasse und am Ende - wenn man ganz oben steht - auch verdient."

Aufstellungen:

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Martin Lanz, Stefan Greistorfer, Markus Wruntschko, Christoph Martschinko, Florian Ferk - Nikola Vuksanovic, Nejc Rober, Florian Gruber, Michael Hofer (K) - Jonas Lang

Ersatzspieler: Dominik Huberts, Herbert Rauter, Peter Tschernegg, Fabio Schwinger, Benjamin Pummer, Tobias Ehmann

Trainer: Robert Kothleitner

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Sandro Foda, Miha Kancilija, Marc Möstl, Patrick Franz Schlatte (K), Zorko Gal - Matej Hoic

Ersatzspieler: Andreas Boßler, Nazar Gurban, Benjamin Winter, Tiziano Klamler, Felix Pegam, Markus Farnleitner

Trainer: Roland Spreitzer

Landesliga: Lebring : Wildon - 3:4 (0:2)

97 Robert Pusaver 3:4

95 Jonas Lang 3:3

84 Florian Gruber 2:3

61 Miha Kancilija 1:3

29 Zorko Gal 1:2

22 Jonas Lang 1:1

2 Patrick Franz Schlatte 0:1

