Vor knapp 1000 Fans: FC Schladming bejubelt gegen SC Bruck/Mur ein weiteres Jahr Landesliga

Der FC Schladming konnte sich am Freitagabend vor knapp 1000 Fans mit 2:1 gegen den SC Bruck an der Mur durchsetzen. Mit diesem Sieg sicherte sich Schladming den Klassenerhalt aus eigener Kraft, während Bruck/Mur zwar auch in diesem Spiel seine kämpferische Seite zeigte, allerdings der Abstieg schon vor Wochen der besiegelt war.

Intensive erste Halbzeit ohne Tore

Die Schladminger starten druckvoll ins Spiel. Bereits in der 14. Minute hatte die Heimmannschaft ihre erste nennenswerte Chance, konnte diese aber nicht nutzen. Die Gäste aus Bruck/Mur versuchten ebenfalls, gefährlich zu werden, kamen aber zunächst nicht an der gut organisierten Abwehr der Schladminger vorbei.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zeigte sich die Abwehr des FC Schladming sehr stabil, insbesondere Torhüter Maximilian Gebauer konnte mehrmals sein Können unter Beweis stellen. In der 21. Minute hielt er einen Schuss aus etwa 20 Metern sicher. Auch in der 27. Minute zeigte die Abwehr um Thomas Weikl eine starke Leistung.

Die Gäste aus Bruck/Mur hatten ihre Chancen vor allem durch Standardsituationen, so auch in der 37. Minute durch einen Eckball, der jedoch keine Gefahr für das Tor von Schladming darstellte. Kurz vor der Halbzeit, in der 42. Minute, musste Gebauer erneut eine starke Parade zeigen.

Bruck verkürzt in Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann erneut mit hohem Tempo und bereits in der 51. Minute hatten die Gäste einen Eckball, der jedoch nichts Zählbares einbrachte - die Brucker drücken auf den Ausgleich. Nur fünf Minuten später vergab Daniel Krammel eine große Chance für die Schladminger. Doch in der 65. Minute erlöste Sebastian Auer die Heimfans mit seinem Tor zum 2:0. Dieser Treffer brachte die Schladminger dem sicheren Klassenerhalt sehr nahe.

Die Gäste gaben jedoch nicht auf und versuchten weiter, den Anschlusstreffer zu erzielen. In der 76. Minute zeigte Maximilian Gebauer erneut eine starke Parade, um seine Mannschaft weiter klar in Führung zu halten.

Doch in der 86. Minute gelang es Lukas Tomic, den Anschlusstreffer für Bruck/Mur zum 1:2 zu erzielen. Dieser Treffer sorgte für eine spannende Schlussphase, in der beide Mannschaften noch einmal alles gaben. Schladming hatte in der 90. Minute noch eine Topchance, die jedoch nicht genutzt wurde. Torhüter Gebauer zeigte in der gleichen Minute eine Weltklasse-Parade, um den Sieg endgültig abzusichern.

Nach drei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und der FC Schladming konnte den knappen, aber verdienten 2:1-Sieg über die Ziellinie bringen. Mit diesem Erfolg sicherten sie sich den Klassenerhalt in der Landesliga, während SC Bruck/Mur trotz der Niederlage mit erhobenem Haupt vom Platz gehen konnte.

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Ich kann der Mannschaft und allen Beteiligten nur zu dieser unglaublichen Saison gratulieren. Wirklich unglaublich, was da auf und abseits des Platzes abgegangen ist. Damit heißt es ein weiteres Jahr Landesliga. Wer hätte sich das vor der Saison gedacht. Wir sind natürlich überglücklich über die Ergebnisse, auch über den Sieg heute. Jetzt geht es in den Urlaub (Anmerkung der Redaktion: wo der Schladminger Präsident - wie er uns verraten hat - schon ist)."

Aufstellungen:

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Maximilian Gebauer - Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Thomas Weikl - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Marcel Lep, Marijan Blazevic, Daniel Krammel

Ersatzspieler: Christian Krenn, Simon Helpferer, Lars Kabusch, Christoph Kollau, Lennart Haidl, Andreas Burgsteiner

Trainer: Peter Halada

Bruck/Mur: Lukas Thonhofer - Martin Gschiel, Gjergj Shabani, Christoph Graschi, Nico Dormann - Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Lorenz Reisinger, Mark Riegel (K), Dario Sekic - Lukas Tomic

Ersatzspieler: Daniel Gräf, Justin Franz, Benjamin Hadzic, Sebastian Weyrer

Trainer: Harald Lechner

Landesliga: Schladming : Bruck/Mur - 2:1 (0:0)

86 Lukas Tomic 2:1

65 Sebastian Auer 2:0

21 Johannes Felsner 1:0

