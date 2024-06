Fünf unterschiedliche Torschützen: SC Kalsdorf deklassiert Tus Heiligenkreuz

Details Freitag, 07. Juni 2024 22:38

In der 30. Runde der Landesliga traf der SC Kalsdorf auf Tus Heiligenkreuz am Waasen und lieferte eine beeindruckende Vorstellung ab. Mit einem Endstand von 5:0 zeigten die Kalsdorfer ihre Dominanz über die gesamte Spieldauer. Besonders hervorzuheben sind die fünf unterschiedlichen Torschützen auf Seiten der Gastgeber.

Blitzstart der Kalsdorfer

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und beide Teams zeigten sich spielfreudig in den Anfangsminuten. Bereits in der 20. Minute konnte der SC Kalsdorf das erste Mal jubeln. Daniel Steinwender lief sich im Rückraum frei und verwandelte mit dem ersten Kontakt flach ins lange Eck zur 1:0-Führung. Dieser Treffer brachte zusätzliche Motivation für die Gastgeber.

Nur fünf Minuten später erhöhte Lukas Bernhard Schloffer auf 2:0. Diesmal brach der SC Kalsdorf am linken Flügel durch und spielte einen Stanglpass zur Mitte, wo Schloffer am kurzen Eck einnetzte.

Dominante zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause setzte der SC Kalsdorf seinen Sturmlauf fort, es dauerte jetzt aber eine Weile, bis man nachlegen konnte. Erst in der 71. Minute war es Lukas Skrivanek, der nach einem Distanzschuss den richtigen Riecher hatte und den Abpraller ins Netz schob. Damit erhöhte er auf 3:0 und ließ die Kalsdorfer Fans weiter jubeln.

In der 79. Minute konnte Gregor Grubisic nach einem Steilpass frei durchlaufen und stellte souverän auf 4:0. Die Abwehr von Tus Heiligenkreuz hatte in dieser Phase des Spiels kaum eine Antwort auf die Angriffe der Gastgeber.

Den Schlusspunkt setzte Stefan Johannes Pfeifer in der 85. Minute. Bei einer Ecke von rechts schraubte sich Pfeifer am höchsten und nickte am Fünfer ein, um das Endergebnis von 5:0 perfekt zu machen. Damit erzielen fünf unterschiedliche die fünf Tore für die Heimischen. Die Zuschauer im Stadion bejubelten diesen Treffer und feierten die bärenstarke Leistung ihrer Mannschaft.

Nach 90 Minuten war das Spiel vorbei und der SC Kalsdorf konnte einen klaren und verdienten Sieg einfahren. Mit dieser starken Vorstellung unterstrichen die Kalsdorfer ihre Ambitionen in der Landesliga und ließen Tus Heiligenkreuz keine Chance.

Stimmen zum Spiel:

Jörg Schirgi (Trainer Kalsdorf): "Natürlich freuen wir uns über die drei Punkte. Wir haben uns da zwischenzeitlich schon ein wenig in einen Rausch gespielt. Wir hatten uns - nachdem der Meistertitel erledigt war - ein neues Ziel gesetzt und das war der dritte Platz. Den wollten wir unbedingt erreichen. Es freut mich sehr, dass sich die Jungs für die harte Arbeit belohnt haben. Es war ein tolles Frühjahr und wir gehen mit guter Energie in die Sommerpause."

Horst Pfeifer (Co-Trainer Heiligenkreuz): "Wir haben mit dem letzten Aufgebot alles gegeben, aber gegen sehr starke Kalsdorfer verdient verloren. Es ist gut, dass es in die Sommerpause und in den Urlaub geht."

Aufstellungen:

Kalsdorf: Alexander Strametz, Vedran Vrhovac, Raphael Glanznig, Lukas Skrivanek, Daniel Steinwender, Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Luca Pichler, Mario Pilz, Dominik Derrant

Ersatzspieler: Alexander Hofer, Roland Schadl, Samuel Rich Oteng, Sanel Hodzic, Edon Sahiti, Lukas Grabner

Trainer: Mag. Jörg Schirgi

Hlg. Kreuz/W.: Matej Radan - Luka Orsulic, Jure Jevsenak, Bence Latyak, Belmin Bevab - Manuel Leeb (K), Matej Pucko, Anei Polanec, Emre Koca - Patrick Unterkircher, Florian Pinnitsch

Ersatzspieler: Daniel Stoiser, Tobias Neuhold, Ziga Skoflek, Johannes Driesner

Trainer: Mag. Johannes Thier

Landesliga: Kalsdorf : Heiligenkreuz - 5:0 (2:0)

85 Stefan Johannes Pfeifer 5:0

79 Gregor Grubisic 4:0

71 Lukas Skrivanek 3:0

25 Lukas Bernhard Schloffer 2:0

20 Daniel Steinwender 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.