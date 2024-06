Offener Schlagabtausch bringt furioses 3:3 zwischen SK Fürstenfeld und FC Gamlitz

Details Freitag, 07. Juni 2024 22:39

In einem packenden Match der Landesliga Steiermark teilten sich SK Raiffeisen Fürstenfeld und FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz die Punkte mit einem 3:3-Unentschieden. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nahm das Spiel in den zweiten 45 Minuten so richtig Fahrt auf, wobei beide Teams jeweils zweimal trafen und ein offener Schlagabtausch bis zur letzten Minute stattfand.

Die Wogen in Gamlitz sind wieder geglättet: Das Team verabschiedet sich mit einem Unentschieden in die nächste Saison

Verzögerter Start und frühe Führung für Gamlitz

Das Spiel begann mit einer kurzen Verzögerung, da einige Spieler verabschiedet wurden. Dennoch war die Spannung von Beginn an spürbar. In den ersten zwanzig Minuten gab es zwar keine nennenswerten Torchancen, aber beide Teams tasteten sich vorsichtig ab. In der 27. Minute bekam Gamlitz nach einem Foul des Fürstenfelder Torwarts einen Elfmeter zugesprochen. Kenan Dzakovac trat an und verwandelte sicher ins rechte Eck, womit die Gäste mit 1:0 in Führung gingen.

Nur eine Minute später antwortete SK Fürstenfeld eindrucksvoll. Ein präziser Pass in die Tiefe brachte Florian Jessenitschnig in eine aussichtsreiche Position, und dieser ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, um den 1:1-Ausgleich zu erzielen. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Gastgeber sogar die Möglichkeit, in Führung zu gehen, doch dreimal hintereinander wurden ihre Schüsse geblockt, sodass es beim Unentschieden zur Pause blieb.

Offener Schlagabtausch in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit begann mit einem Knall für SK Fürstenfeld. Ein grober Ballverlust von Michael Lercher ermöglichte Florian Jessenitschnig erneut, das Tor zu treffen und die Heimmannschaft mit 2:1 in Führung zu bringen. Gamlitz zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam in der 61. Minute zurück. Moritz Wolkinger schoss aus etwa 20 Metern aufs Tor und traf zum 2:2, da niemand auf den überraschenden Versuch reagierte.

Der Ausgleich beflügelte die Gäste weiter, und nur zwei Minuten später hatte David Katzianschütz die Chance zur Führung, sein Lupfer wurde jedoch auf der Linie geklärt. Doch Fürstenfeld fand erneut eine Antwort. In der 75. Minute führte ein präziser Pass in die Tiefe zu einem Tor durch Andreas Glaser, der die Heimmannschaft wieder mit 3:2 in Führung brachte.

Florian Jessenitschnig (hier im Duell gegen Schladming) markierte einen Doppelpack

Gamlitz gab sich jedoch nicht geschlagen. Nur drei Minuten später traf Dominik Oswald nach einer Ecke von Gabriel Rode per Kopfball zum erneuten Ausgleich. Die Intensität und Dramatik des Spiels erreichte ihren Höhepunkt, als Oliver Bacher von SK Fürstenfeld in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte sah und sein Team die letzten Minuten in Unterzahl agieren musste.

Mit diesem 3:3-Unentschieden endete ein unterhaltsames und spannendes Spiel, in dem beide Mannschaften alles gaben und letztlich die Punkte gerecht teilten. Am Ende fand die Saison für den Sportklub Fürstenfeld doch noch ein zufriedenstellendes Ende - der oststeirische Tradtionsklub spielt auch nächstes Jahr in der Landesliga.

Stimmen zum Spiel:

Christopher Hartinger, Trainer Fürstenfeld:

"Wir hatten eine große Drucksituation aufgrund der tabellarischen Gegebenheiten in der Regional- und Landesliga. Großes Lob an die Mannschaft, die Jungs haben dem Druck standgehalten und gegen eine starke Gamlitzer Mannschaft den wichtigen und notwendigen Punkt geholt. Schlussendlich haben wir eine chaotische Saison mehr oder minder mit dem Minimalziel erfolgreich abgeschlossen."

Manfred Repolust, Obmann Stv. Gamlitz:

"Das war ein befriedigender Ausgang der Meisterschaft. Die neue sportliche Leitung hat in kürzester Zeit wieder Ruhe in den Verein gebracht. Ein großes Danke an die gesamte Mannschaft für die Loyalität und den Charakter gegenüber dem FC Gamlitz. Wir gehen mit großem Optimismus in die Vorbereitung und freuen uns auf ein weiteres Jahr in der Landesliga. Ich gratuliere dem SV Wildon zum Meistertitel."

Landesliga: Fürstenfeld : Gamlitz - 3:3 (1:1)

77 Dominik Oswald 3:3

75 Andreas Glaser 3:2

62 Moritz Wolkinger 2:2

48 Florian Jessenitschnig 2:1

30 Florian Jessenitschnig 1:1

29 Kenan Dzakovac 0:1

by René Dretnik

Foto: FC Gamlitz/Repolust

