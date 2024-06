Gelungener Saisonausklang für Coach Patrick Riegers Team: SV Frauental schlägt SV Lafnitz II mit 3:1

Details Samstag, 08. Juni 2024 08:29

Mit einem überzeugenden Auftritt setzte sich der SV Domaines Kilger Frauental gegen den SV Lafnitz II durch. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber den Grundstein für ihren Erfolg, bevor sie in der zweiten Halbzeit das Spiel endgültig entschieden. Der SV Lafnitz II kämpfte tapfer und schaffte zwischenzeitlich den Anschluss, konnte jedoch den Rückstand nicht aufholen. Am Ende gewannen die Heimischen mit 3:1

Thomas Fauland netzte zweimal ein

Frühe Führung für SV Frauental

Das Spiel zwischen dem SV Domaines Kilger Frauental und dem SV Lafnitz II wurde pünktlich angepfiffen und die Gastgeber machten von Beginn an Druck. Bereits in der 29. Minute gelang es Thomas Fauland, die Führung für den SV Frauental zu erzielen. Mit einem präzisen Schuss brachte er sein Team mit 1:0 in Front und setzte damit ein klares Zeichen. Die Abwehr von SV Lafnitz II hatte Schwierigkeiten, mit dem aggressiven Spielstil der Heimmannschaft Schritt zu halten.

In der ersten Halbzeit konnten die Gäste kaum nennenswerte Chancen herausspielen und fanden keinen Weg, die gut organisierte Verteidigung von SV Frauental zu durchbrechen. So ging es mit einem verdienten 1:0 für die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Pause blieb der SV Frauental am Drücker. In der 55. Minute war es erneut Thomas Fauland, der mit einem weiteren Treffer das 2:0 für seine Mannschaft erzielte. Dieser Doppelschlag ließ die Fans des Heimteams jubeln und schien die Vorentscheidung zu sein. Doch der SV Lafnitz II wollte sich nicht kampflos geschlagen geben.

In der 65. Minute gelang Jonas Urbauer der Anschlusstreffer für die Gäste. Mit einem beherzten Schuss verkürzte er auf 2:1 und brachte damit sein Team wieder ins Spiel. Die Partie wurde nun zunehmend intensiver und beide Teams kämpften um jeden Ball.

Joachim Koch sorgte für den Siegestreffer

Nur eine Minute später, in der 66. Minute, sorgte Joachim Koch für die endgültige Entscheidung. Mit einem sehenswerten Treffer stellte er den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her und markierte das 3:1 für den SV Frauental. Dieser Treffer nahm dem SV Lafnitz II den Wind aus den Segeln und die Gäste fanden keine Mittel mehr, um noch einmal heranzukommen.

Der Schlusspfiff ertönte nach 90 Minuten und der SV Frauental konnte sich über einen verdienten 3:1-Sieg freuen. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung und belohnte sich mit drei Punkten zum Saisonabschluss.

Stimme zum Spiel:

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"Wir haben auch in diesem Spiel nahtlos an die letzten Wochen anschließen können und sind schlussendlich auch völlig verdient gegen die zweitbeste Rückrundenmannschaft als Sieger vom Platz gegangen. Hut ab vor jedem Einzelnen in unserem Kader, welchen Charakter sie trotz Abstieg bewiesen haben!"

Benjamin Posch, Trainer Lafnitz II:

"Der letzte Spieltag beschreibt die Saison relativ gut. Es ist unglaublich wie hoch die Qualitätsdichte in dieser Liga ist. Ich bin stolz auf die Entwicklung, die die Mannschaft in den letzten Monaten hingelegt hat. Ich gratuliere dem SV Wildon zum Gewinn der Meisterschaft und wünsche ihnen alles Gute in der Regionalliga."

Landesliga: Frauental : Lafnitz II - 3:1 (1:0)

66 Joachim Jun. Koch 3:1

65 Jonas Urbauer 2:1

55 Thomas Fauland 2:0

29 Thomas Fauland 1:0

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos

