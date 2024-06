Ilz-Trainer Christian Scheer nach dem Sieg gegen ASK Köflach: "Das Jahr war sehr fordernd, eine unglaublich spannende Landesliga-Saison ist nun zu Ende."

Details Samstag, 08. Juni 2024 10:07

In einem packenden Spiel der steirischen Landesliga konnte sich der Ilzer SV mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den ASK Köflach durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit erzielte Christoph Gschiel das entscheidende Tor, das Ilz den Sieg einbrachte. Trotz vieler Chancen auf beiden Seiten, gelang es keiner der Mannschaften mehr, den Ball im Netz unterzubringen. Köflach zeigte sich kämpferisch, konnte aber die Abwehr der Gäste nicht überwinden.

Frühe Führung für Ilzer SV

Von Beginn an war klar, dass beide Mannschaften hochmotiviert waren, das letzte Spiel der Saison für sich zu entscheiden. In den ersten Minuten tasteten sich beide Teams noch ab, ohne nennenswerte Chancen zu kreieren. Die erste gefährliche Aktion hatte Köflach in der 12. Minute: Nach einem Konter verfehlte Pistrich das lange Eck nur knapp.

Ilzer SV wurde zunehmend aktiver und kam in der 16. Minute erstmals gefährlich vor das Tor, als Scherz eine Hereingabe von Tatschl abfangen konnte. In der 29. Minute folgte der erste Torschuss der Gäste durch Tatschl, den Scherz jedoch sicher hielt. Die Bemühungen der Gäste zahlten sich schließlich in der 37. Minute aus, als Christoph Gschiel den Ball mit einem flachen Schuss ins Netz beförderte. Es schien, als wäre der Ball noch abgefälscht worden, doch das Tor zählte und Ilzer SV ging mit 1:0 in Führung.

Kurz vor der Halbzeitpause konnte Köflach nochmals durch Salika gefährlich werden, dessen Schuss aber keine großen Probleme für Torwart Trummer darstellte. Auch Ilz hatte noch eine Chance durch Gruber, dessen Schuss jedoch von Scherz pariert wurde. So ging es mit einer knappen Führung für Ilzer SV in die Pause.

Kampfgeist von Köflach wird nicht belohnt

In der zweiten Halbzeit drängte Köflach auf den Ausgleich. Bereits in der 53. Minute kam Kosorcic nach einer Ecke frei zum Kopfball, verfehlte aber knapp das lange Eck. Die Gäste blieben jedoch gefährlich und hätten in der 62. Minute beinahe das zweite Tor erzielt, als Gschiel nach einem Querpass den Ball nicht richtig traf.

Der ASK Köflach gab sich nicht auf und konterte immer wieder gefährlich. In der 76. Minute lief Salika nach einem Solo auf das Tor zu, wurde jedoch im letzten Moment gestoppt. Ilz hatte ebenfalls weiterhin Chancen, darunter ein schneller Freistoß in der 82. Minute, den Scherz mit einer Flugparade entschärfte.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit hatte Köflach nochmals zwei große Chancen. In der 84. Minute konnte Trummer einen Kopfball von Valasko parieren. In der Nachspielzeit hätte Horvath nach einer perfekten Flanke von Schusteritsch beinahe den Ausgleich erzielt, schoss aber knapp über das Tor.

Ilzer SV hatte in der Nachspielzeit ebenfalls die Möglichkeit zur Entscheidung, als Tatschl frei vorm Keeper auftauchte, doch Kosorcic konnte in höchster Not klären. Trotz aller Bemühungen gelang es Köflach nicht, den Ausgleich zu erzielen, und so endete das Spiel mit einem knappen 1:0-Sieg für Ilzer SV.

Mit diesem Erfolg konnte Ilzer SV einen wichtigen Sieg einfahren und sich in der Tabelle noch verbessern. ASK Köflach zeigte zwar eine engagierte Leistung, musste sich aber letztlich geschlagen geben.

Stimme zum Spiel:

Christian Scheer, Trainer Ilz:

"Nachdem wir letzte Woche den Klassenerhalt fixiert haben, haben wir uns für das letzte Spiel noch einmal neue Ziele gesetzt. Die haben wir mit dem Sieg gegen Köflach erreicht. Das freut uns, ich bin sehr glücklich und stolz auf meine Mannschaft. Das Jahr war sehr fordernd, eine unglaublich spannende Landesliga-Saison ist nun zu Ende. Letzte Woche ging es bei uns um den Klassenerhalt, nun beenden wir die Liga auf dem 7. Platz. Das ist unglaublich."

Landesliga: Köflach : Ilz - 0:1 (0:1)

37 Christoph Gschiel 0:1

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

