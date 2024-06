SV Wildons Schlatte nach Titelgewinn: "Niemand hat mit uns gerechnet, zu keiner Zeit der Saison."

Details Sonntag, 09. Juni 2024 18:36

Im packenden Meisterschaftsfinale in der steirischen Landesliga konnte sich der SV Wildon am Freitag gegen SV Lebring durchsetzen. Die Partie wurde erst durch einen Treffer in der 97. Minute mit 4:3 entschieden. Wildon ist damit Meister, Lebring muss in die Relegation. Wir blicken mit den Stimmen zum Spiel noch einmal zurück...

Stimmen zum Spiel:

Patrick Schlatte (Spieler Wildon):

"Ich kann es nicht fassen, was da am Freitag passiert ist. Niemand hat mit uns gerechnet, zu keiner Zeit der Saison. Jetzt haben wir es geschafft."

Heinz Karner (Sportlicher Leiter Wildon):

"Was soll ich sagen. Das ist Fußball. Ich kann der Mannschaft einfach nur gratulieren zu dieser Saison, die wir jetzt auch noch mit dem Aufstieg krönen konnten. Vor sechs Wochen hätte ich demjenigen für verrückt erklärt, wenn er mir gesagt hätte, dass wir Meister werden. Jetzt bin ich stolz auf die Jungs. Das war klasse und am Ende - wenn man ganz oben steht - auch verdient."

Hannes Steiner (Vorstandsvorsitzender Lebring):

"Leider sind wir schnell in Rückstand geraten. Wir haben uns dann aber super zurückgekämpft. Nach dem 1:3 habe ich mir nicht gedacht, dass wir da noch ran kommen. Die Mannschaft hat mich aber eines besseren belehrt und Moral gezeigt. Nach dem Ausgleich hatten wir noch Chancen aufs 4:3, leider hat Wildon mit der letzten Aktion noch den Siegestreffer beschert. Ich gratuliere dem SV Wildon zum Meistertitel. Besonders freut es mich für Obmann Gerhard Kurzmann, der schon seit Jahrzehnten die Geschicke des Vereins mustergültig führt. Die Saison war absolut enttäuschend. Wir hatten komplett andere Ziele, wollten unter die Top-5 kommen. Wir müssen die Situation jetzt aber so hinnehmen, wie sie ist. Wir wollen in der Landesliga bleiben und werden in den beiden Relegationsspielen gegen Mooskirchen alles daran setzten die Klasse zu halten.""

Thomas Böcksteiner (Sportdirektor Lebring):

"Wir müssen demütig sein, dass wir noch die Möglichkeit haben, die beiden Relegationsspiele zu bestreiten, um aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu sichern. Wir hatten leider über die gesamte Saison zu viele Ausfälle in der Offensive, diese konnten nicht kompensiert werden."

