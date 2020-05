StayAtHome-Wordrap (47): Patrick Hausegger (Bärnbach/OLM)

Details Donnerstag, 21. Mai 2020 19:42

Die ersten Trainingseinheiten wurden unter Einhaltung der Vorgaben abgespult. Wie sich die Sache mit dem Meisterschaftsstart entwickeln wird bleibt abzuwarten. So sind die Akteure in der Oberliga Mitte/West auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der bereits siebenundvierzigste Teil kommt vom ATUS Sadiki Bau Bärnbach. Ligaportal.at konfrontierte Tormacher Patrick Hausegger mit einem Wordrap:

(Bärnbach-Angreifer Patrick Hausegger stellte sich dem Ligaportal-Wordrap)

Meine Trainings-Aktivitäten in den letzten Monaten waren: Heimprogramm und Tennis

Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: mit den 4 Musketieren (Appler, Hölfont, Trost, Weißenberger)

War der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Aufgrund der besonderen Umstände sicherlich die richtige Entscheidung, da die Gesundheit das Wichtigste ist.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Quer durch den Gemüsegarten ;)

Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Da eine gewisse Gruppendynamik entsteht und diese im Fußball sicher wertvoller ist, als ein Einzeltraining und natürlich um soziale Kontakte mit den besten Freunden zu pflegen.

Diese Serie läuft bei mir öfters: K11

Verschiebung der EM ins 2021-Jahr: Sicher die richtige Entscheidung, da es momentan nicht sinnvoll wäre eine EM zu spielen!

Geisterspiele: Fußballspiele leben sicher von der Atmosphäre im Stadion und auch von den Fans! Jedoch unter den momentan besonderen Umständen besser als kein Spiel!

Was gilt es aus der Coronazeit mitzunehmen: Dass die Gesundheit und die Zeit mit der Familie und Freunden am Wichtigsten ist!

Lieblings-App: natürlich Ligaportal ;)

Challenges auf Instagram: #Stayathomechallenge

Vorbild: Bastian Schweinsteiger

Lieblingsfilm: Die Mannschaft

Mein bester Gegenspieler war: Da waren einige unangehme dabei ;)

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Müsste der "Trainer" beurteilen ;)

Wann scheint ein Meisterschaftsstart realistisch zu sein: Ich hoffe wenn es die Umstände ohne gesundheitilcher Gefährdung zulassen, dass wir eventuell im September noch starten können/dürfen!

Ligaportal: Super Seite/Live-Ticker für den Amateurfußball! Weiters mit super Ideen für die Unterstützung der Amateurvereine (#hilfdeinenverein)

Photo: Richard Purgstaller / by: Ligaportal/Roo

