Pachern atmet durch, erster Saisonsieg gegen Bärnbach

Details Samstag, 25. September 2021 10:59

SV Pachern spuckte ATUS Bärnbach in der Oberliga Mitte-West am Freitag in die Suppe und siegte deutlich mit 4:1. Für die Pacherner ist es der erste Sieg in der laufenden Saison - diese drei Punkte brauchen sie wie einen Bissen Brot.

Dabei passiert in der ersten Halbzeit lange nichts und Bärnbach ist das optisch bessere Team. Man wird der Favoritenrolle vorerst gerecht, auch wenn es nicht mit Treffern klappt. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause ist, besorgt Christoph Nemetz auf Seiten von ATUS Bärnbach das 1:0 (41.). Dem Treffer war ein Schnitzer in der Pacherner Hintermannschaft vorausgegangen. SV Pachern sammelt sich aber schnell wieder und kann schon wenige Augenblicke darauf ausgelichen. Florian Lechner darf jubeln. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gastgebern, die den Schwung vom Ende der ersten Halbzeit mitnehmen. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe die Heimischen auch das 2:1 erzielen. Christoph Bracun trägt sich in der 56. Spielminute in die Torschützenliste ein. Und nur kurz darauf ist der Doppelschlag perfekt. Kevin Masser erhöht für Pachern auf 3:1 (59.) - ein schöner Konter, nachdem Bärnbach mehr riskierte. Den Schlusspunkt setzt Philipp Kasch in der 67. Minute mit dem 4:1. Die Bärnbacher hatten in dieser Phase alles riskiert.

Gerald Ulmer (Trainer Pachern): "Endlich ist es uns gelungen, unser ganzes Leistungsvermögen abzurufen. Das tut sehr gut und der Sieg ist sehr wichtig für die Moral der Mannschaft. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben."

Oberliga Mitte: SV Pachern – ATUS Bärnbach, 4:1 (1:1)

41 Christoph Nemetz 0:1

43 Florian Lechner 1:1

56 Christoph Bracun 2:1

59 Kevin Masser 3:1

67 Philipp Kasch 4:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!